Альтернативи - MARA

E-goi

e-goi.com

E-goi — це інструмент автоматизації багатоканального маркетингу, який налічує понад 700 000 користувачів у всьому світі, що дозволяє будь-якій компанії (від мікроблогера до гігантської транснаціональної компанії) керувати всім циклом продажів, від захоплення потенційних клієнтів до конверсії та лоял...