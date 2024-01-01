Альтернативи - makereels.ai
VEED
veed.io
Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.
Runway
runwayml.com
Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
D-ID
d-id.com
Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip перетворює довгі відео на високоякісні вірусні кліпи, якими ви можете ділитися в TikTok, YouTube Shorts і Reels, щоб збільшити охоплення соціальних мереж.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині
Elai.io
elai.io
Створюйте відео ШІ лише з тексту. Створюйте персоналізовані відео ШІ за допомогою ведучого за лічені хвилини без використання камери, студії та зеленого екрана.
Yepic Studio
yepic.ai
Створюйте відео штучного інтелекту за лічені хвилини за допомогою Yepic Studio. Дублюйте живу відеоконференцію за допомогою VidVoice. Персоналізуйте та масштабуйте відео ШІ за допомогою нашого API. Спробуйте безкоштовно.
Hippo Video
hippovideo.io
Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.
Colossyan
colossyan.com
Створюйте відео з акторами зі штучним інтелектом - перестаньте витрачати час на студії. Залиште професійне редагування відео Colossyan Creator без будь-якої підготовки чи додаткових навичок. Просто введіть текст і отримайте відео готове понад 70 мовами за лічені хвилини.
Munch
getmunch.com
Munch витягує найцікавіші, трендові та вражаючі кліпи з ваших довгих відео, використовуючи сучасний генеративний штучний інтелект і маркетингову аналітику.
Hour One
hourone.ai
Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою
Typecast
typecast.ai
Онлайн-генератор голосу штучного інтелекту, який може перетворити ваш текст на реальну мову. Понад 300+ гіперреалістичних голосів. Створюйте свій вміст саме так, як ви хочете!
Exemplary AI
exemplary.ai
Перетворіть відео й аудіо на захоплюючий вміст. Створюйте резюме, відеоролики, стенограми, підписи, переклади тощо за допомогою простих підказок
Vidon.ai
vidon.ai
Найпростіший спосіб створення відео. Створюйте захоплюючі відео без камери.
SpiritMe
spiritme.tech
Миттєве створення відео з цифровими аватарами Наберіть будь-який текст і ми згенеруємо відео, де ви скажете його, як по-справжньому, своєю зовнішністю, голосом і емоціями
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Gan AI
gan.ai
Підприємства використовують Myna, щоб створювати персоналізовані відео та ділитися ними з користувачами в будь-якій точці взаємодії за допомогою спеціальної цільової сторінки або веб-хуків.
Tavus
tavus.io
Tavus прокладає шлях до захоплюючих, гіперперсоналізованих відео, які дійсно виглядають і звучать як ви – і масштабуються, як жодна інша платформа. Подаруйте своїй аудиторії незабутні враження за допомогою відео в реальному часі, створених спеціально для них.
Laetro
laetro.com
Залучайте творчі команди світового рівня для реалізації ваших проектів — будь-коли. Рухайтесь швидше за допомогою творчої та дизайнерської підтримки на вимогу. Агентства не потрібні.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysic PRO допоможе вам створити цінне портфоліо даних про обличчя, голос і продуктивність за все життя, включаючи зображення вашого обличчя, записи вашого голосу чи відео вашого виступу.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навча...
Pipio
pipio.ai
Створювати професійні відео зі штучним інтелектом тепер просто, просто вводячи текст, клацаючи та перетягуючи. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних речників, яких можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб. Ці аватари зі штучним інтелектом можуть розмовляти понад 40 мовами з ...
X-Me
x-me.ai
Введення тексту для створення ваших відео-аватар зі штучним інтелектом! Лише 10 секунд!
Vidext
vidext.io
Створюйте відеокурси під керівництвом ведучого, які зацікавлять і надихнуть вашу робочу силу та які можна легко оновлювати, перекладати та персоналізувати. Поясніть, презентуйте та продайте це за допомогою відео. Створюйте відеопрезентації з дикторами 40 мовами, доступними в Vidext, зручно вводячи т...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle створює тизери, основні моменти та кліпи з подкастів і відео. Використовуючи AI, Rizzle скорочує час редагування з 8+ годин до менш ніж 30 хвилин. Rizzle співпрацює з Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic та іншими, щоб створити відео виняткової якості.
Reface
reface.ai
Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.