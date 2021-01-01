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Альтернативи - Mailtrap

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

Emma

Emma

myemma.com

Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Трансакційна служба електронної пошти: гарантована миттєва доставка Ваші транзакційні електронні листи містять важливу інформацію. ZeptoMail — це надійна та безпечна служба, яка миттєво доставляє ці важливі електронні листи. Завдяки високій швидкості доставки та чудовому розміщенню папки "Вхідні" Z...

SparkPost

SparkPost

sparkpost.com

Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Наша платформа Happiness Platform поєднує автентичні інструменти спілкування, відданих спеціалістів із досягнення успіху та штучний інтелект, щоб допомогти вам побудувати тривалі стосунки.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Масштабований охоплення з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти. Mails.ai допомагає вам запускати інтелектуальні автоматизовані кампанії електронної пошти, керовані ШІ, для розвитку вашого бізнесу.

MailReach

MailReach

mailreach.co

Служба розігріву електронної пошти №1, яка запобігає потраплянню спаму. Зустрічайте MailReach, службу розігріву електронної пошти, яка покращує репутацію вашої електронної пошти, створюючи позитивну та реалістичну взаємодію з вашими електронними листами на автопілоті.

Warmup Inbox

Warmup Inbox

warmupinbox.com

Припиніть надсилати холодні листи в спам. Warmup Inbox — це служба розігріву електронної пошти, яка автоматично покращує вашу репутацію надсилання електронної пошти через нашу мережу вхідних скриньок, які взаємодіють між собою.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Служба перевірки та підтвердження електронної пошти з класними техніками та справді турботливими людьми. Найпростіший у використанні, але найпотужніший.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller допомагає рекрутерам знаходити кандидатів і налагоджувати контакти, знаходячи їхні електронні листи та надсилаючи послідовності електронних листів.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

Emercury

Emercury

emercury.net

Перетворіть більше потенційних клієнтів електронною поштою на клієнтів Відкрийте для себе маркетингову платформу електронної пошти, яку використовують маркетологи для охоплення, конверсії та утримання своїх клієнтів.

Inboxroad

Inboxroad

inboxroad.com

Connect to the Inboxroad SMTP server and get the best delivery with the help of dedicated experts. Inboxroad offers monitoring and personal deliverability advice, helping you get the most out of your email marketing and transactional email activities.

EmailLabs

EmailLabs

emaillabs.io

EmailLabs was created for those who have a system that generates e-mails. Whether you have a store, billing, accounting, CRM, ERP, CMS or a dedicated Marketing Automation system - EmailLabs will increase the deliverability of your e-mails. ✅ Thanks to simple SMTP integration, the service is ready to...

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam.email is an online spam tester tool for emails. Improve your deliverability with the free email tester. The service analyzes the main aspects of an email and returns a spam score and predicts results with a AI heat map of your email newsletter.

SendClean

SendClean

sendclean.com

SendClean is an intelligent email delivery platform packed with all the tools and features to help businesses achieve their marketing and sales goals in the most simplified manner.

MailCharts

MailCharts

mailcharts.com

MailCharts is a competitor email monitoring tool to understand how often they discount, when they email, and how they segment emails.

MailChannels

MailChannels

mailchannels.com

Ensure your customers’ emails are always delivered. Our Email Delivery Platform prevents server blocklisting and proactively detects email security issues.

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip Email API is an email-sending infrastructure that instantly delivers a high volume of emails over SMTP, or HTTP API. Helps to provide an excellent customer experience with emails delivered without delays, increasing revenue by maximizing deliverability. Support all formats of transactional o...

Mailazy

Mailazy

mailazy.com

Mailazy is a Transactional Email Platform that satisfies the requirement for use cases like Reset Password Emails, OTP Emails, Welcome Emails, and so on. The Mailazy platform helps you to send transactional emails seamlessly and track email deliverability. Mailazy enables your applications to send m...

Nicesender

Nicesender

nicesender.com

Email marketing platform. Automate and integrate via API. Use prepared templates and a powerful constructor for simple email template layout.

MailMonitor

MailMonitor

mailmonitor.com

From inbox placement and blocklist monitoring to email campaign performance analytics, MailMonitor’s has every essential tool you need to optimize your email marketing campaigns and ensure you’re always following email marketing best practices. MailMonitor is your technology partner that you always ...

mailivery

mailivery

mailivery.io

Mailivery makes sure your sales emails land in your prospects' inboxes more often. We send AI-generated emails to our inboxes, then take them out of spam, mark them as trusted, and respond back to you. Your reputation increases and you make more sales.

Inboxy

Inboxy

inboxy.io

Land emails in the inbox effortlessly so you can close more deals. The only inbox warm-up solution that utilizes a private network of headless browsers and AI to guarantee better deliverability. Our IP Warm Up service offers several distinct benefits that separate us from other market solutions. Hea...

Inbox Monster

Inbox Monster

inboxmonster.com

Inbox Monster’s email deliverability and threat monitoring platform allows you to see beyond surface-level metrics. An incredible depth of action-ready visualizations and insights are bolstered by a proactive professional services team. Essentials for the next generation of data-driven email markete...

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker: The Ultimate SaaS Platform for Lead Prospecting & Email Outreach Elevate your business prospecting game with Leadspicker – a groundbreaking SaaS solution designed specifically for results-driven marketers and sales professionals. With Leadspicker, you no longer have to juggle multiple t...

Seventh Sense

Seventh Sense

theseventhsense.com

Seventh Sense is a sales and marketing software that allows Sales and marketing professionals generate data about their prospective and existing customers every day to analyze that data to increase sales, increase marketing engagement and brand awareness, minimize bad customer experiences and lost r...

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly is an Email Deliverability solution that offers a comprehensive approach to ensuring flawless email deliverability. Locate, solve, and prevent email deliverability pitfalls, and ensure your emails reach the Inbox folder. Never again let your emails be part of the 51% of all business emails ...

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — це комплексне рішення для керування процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та пр...

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років, вдосконалюючи мистецтво та науку легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи скла...

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надісланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі...

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою Kasplo створено для оптимальної продуктивності та масштабованості. Відчуйте ефективне утримання клієнтів, життєвий цикл і конверсії.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Масштабна холодна розповсюдження на основі AI Ви надсилаєте холодну аутрич? Якщо так - продовжуйте читати. Якщо ви схожі на нас, ви, мабуть, не задоволені поточними інструментами автоматизації холодної роботи. Занадто дорого. Багато ручної роботи. Погана доставка. Ми маємо місію змінити це. Ось що м...

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для здійснення продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу в персоналізації холодної електронної...

Reoon

Reoon

reoon.com

Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.

SMTP.com

SMTP.com

smtp.com

SMTP.com — це рішення для доставки та ретрансляції електронної пошти преміум-класу, яке дозволяє без зусиль надсилати та відстежувати велику кількість електронних листів.

Warmy

Warmy

warmy.io

Автоматичний універсальний інструмент для доставки електронної пошти, щоб зробити ваш канал електронної пошти надійним. Поштові скриньки готові до маркетингових кампаній електронною поштою з найвищою можливістю доставки електронної пошти, використовуючи найсучасніші автоматичні процеси AI.

Nureply

Nureply

nureply.com

Програмне забезпечення холодної електронної пошти, яке використовує Advanced AI для створення персоналізації електронної пошти за лічені секунди, переписування вмісту та надсилання електронних листів. Створюйте більше продажів і більше доходу з Nureply.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.

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