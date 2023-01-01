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Альтернативи - Mailshake

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.

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