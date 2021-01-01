Альтернативи - Mailazy
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — це послуга хмарних обчислень, яку пропонує корпорація Oracle і забезпечує сервери, сховище, мережу, програми та послуги через глобальну мережу центрів обробки даних, керованих корпорацією Oracle. Компанія дозволяє надавати ці послуги на вимогу через Інтернет.
Mailtrap
mailtrap.io
Перевірте та налагодьте зразки електронної пошти, перш ніж доставити їх своїм клієнтам.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Mailjet
mailjet.com
Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Трансакційна служба електронної пошти: гарантована миттєва доставка Ваші транзакційні електронні листи містять важливу інформацію. ZeptoMail — це надійна та безпечна служба, яка миттєво доставляє ці важливі електронні листи. Завдяки високій швидкості доставки та чудовому розміщенню папки "Вхідні" Z...
Mailgun
mailgun.com
Потужні API транзакційної електронної пошти, які дають змогу надсилати, отримувати та відстежувати електронні листи, створені з урахуванням розробників. Дізнайтеся більше сьогодні!
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Postmark
postmarkapp.com
Поштовий штемпель доставляє ваші транзакційні електронні листи клієнтам вчасно та щоразу.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Courier
courier.com
Кур’єр – це найрозумніший спосіб створювати та доставляти сповіщення. Створіть один раз і надішліть на будь-який канал – електронну пошту, Slack, SMS, push тощо – через один API.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Helpmonks
helpmonks.com
Відкрийте для себе комплексну платформу для залучення клієнтів, створену для вашої команди обслуговування клієнтів із інструментами для покращення взаємодії з клієнтами. Вивчайте більше!
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа Happiness Platform поєднує автентичні інструменти спілкування, відданих спеціалістів із досягнення успіху та штучний інтелект, щоб допомогти вам побудувати тривалі стосунки.
mails.ai
mails.ai
Масштабований охоплення з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти. Mails.ai допомагає вам запускати інтелектуальні автоматизовані кампанії електронної пошти, керовані ШІ, для розвитку вашого бізнесу.
MailReach
mailreach.co
Служба розігріву електронної пошти №1, яка запобігає потраплянню спаму. Зустрічайте MailReach, службу розігріву електронної пошти, яка покращує репутацію вашої електронної пошти, створюючи позитивну та реалістичну взаємодію з вашими електронними листами на автопілоті.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Припиніть надсилати холодні листи в спам. Warmup Inbox — це служба розігріву електронної пошти, яка автоматично покращує вашу репутацію надсилання електронної пошти через нашу мережу вхідних скриньок, які взаємодіють між собою.
Bouncer
usebouncer.com
Служба перевірки та підтвердження електронної пошти з класними техніками та справді турботливими людьми. Найпростіший у використанні, але найпотужніший.
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
MailerSend
mailersend.com
ох
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO — це масштабоване, надійне рішення для доставки електронної пошти. Сервери по всьому світу, надійний API і потужні звіти відрізняють нас. Спробуйте наш безкоштовний план!
Interseller
interseller.io
Interseller допомагає рекрутерам знаходити кандидатів і налагоджувати контакти, знаходячи їхні електронні листи та надсилаючи послідовності електронних листів.
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail. Розгортання електронної пошти на рівні підприємства. Ваша електронна пошта. Жива підтримка. Звітування в реальному часі. 888-465-2646.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus допомагає невеликим командам керувати трансакційними електронними листами за межами вихідного коду, що веде до спрощених робочих процесів і завжди актуальних електронних листів.
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
Primailer
primailer.com
Прагнемо розвивати бізнес за допомогою електронного маркетингу. Тоді для вас PRIMAILER, де можна надсилати електронні листи та проводити кампанії масової розсилки, орієнтовані на результат. Створюйте масові електронні листи простими кроками та збільшуйте продажі з найкращим постачальником послуг ма...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Maildroppa
maildroppa.com
Простий маркетинг електронною поштою для зайнятих засновників. Maildroppa — це простий у освоєнні інструмент для стартапів, які створюють щось нове. Це найпростіший спосіб зв’язатися зі своєю аудиторією та розвиватися разом із нею.
Mailmodo
mailmodo.com
Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.
Knock
knock.app
Інфраструктура сповіщень для розробників. Knock — це гнучка, надійна інфраструктура сповіщень, створена відповідно до ваших потреб.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
Emercury
emercury.net
Перетворіть більше потенційних клієнтів електронною поштою на клієнтів Відкрийте для себе маркетингову платформу електронної пошти, яку використовують маркетологи для охоплення, конверсії та утримання своїх клієнтів.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint — це електронна платформа та API. Команди програмного забезпечення використовують Waypoint для створення, оркестрування та моніторингу сповіщень електронною поштою.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer — це єдина комплексна платформа цифрового маркетингу, яка дозволяє компаніям B2B і B2C, продавцям електронної комерції та агентствам розвивати відносини з клієнтами за допомогою цифрових маркетингових кампаній, транзакційних повідомлень і автоматизації маркетингу. На відміну від інших ма...
Sidemail
sidemail.io
Нова платформа електронної пошти для вашого SaaS Ось чому: легко створюйте, інтегруйте, надсилайте, автоматизуйте та аналізуйте свої електронні листи. Sidemail постачається з шаблонами для будь-яких сценаріїв і функціональністю, які дозволять вам почати роботу — за лічені хвилини. Це означає, що ви...
luxsci
luxsci.com
LuxSci надає високобезпечні, орієнтовані на пацієнта комунікаційні рішення. Технологія Them SecureLine пропонує неперевершене поєднання безпеки та гнучкості, дозволяючи організаціям охорони здоров’я надавати персоналізований догляд, оптимізувати робочі процеси та збільшувати доходи, одночасно захища...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com — це інноваційний постачальник послуг хмарної телефонії, який допомагає компаніям нового віку вирішувати проблеми зв’язку. З моменту втілення Sarv у 2011 році вони представили уніфіковану комунікаційну платформу з потужними API для підтримки своїх послуг на всіх платформах і галузях. Вважа...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni — це команда відданих своїй справі професіоналів, які спеціалізуються на наданні високоякісних послуг доставки електронної пошти компаніям і організаціям будь-якого розміру. Місія Mailtinni полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам досягти своїх цілей доставки електронної пошти, надаюч...
mailpipe
mailpipe.co
Веб-рішення для компаній, яке надає інструменти для створення, редагування, аналізу та вдосконалення електронного маркетингу.
MailBrainiers
mailbrainiers.com
Усі основні інструменти електронного маркетингу Надсилання рекламної електронної кампанії та керування списком розсилки ніколи раніше не було таким простим. * Автовідповідачі * Форми підписки електронною поштою * Транзакційні API * Автентифіковані електронні листи * Оптимізована доставка електронно...
indemandly
indemandly.com
indemandly — це маркетинговий інструмент для розмови — більше, ніж просто програма для обміну повідомленнями з клієнтами. Збільшити веб-сайт та інстаграм.
CritSend
critsend.com
CritSend — це рішення ваших проблем із доставкою. Заснована в 2007 році компанія CritSend розробила першу послугу, яка вирішила проблему доставки транзакційних електронних листів. Мета CritSend: сприяти доставці електронних листів у вхідні ваші клієнти. Усвідомлюючи проблеми з доставкою, CritSend...
rapidmail
rapidmail.com
Будь-хто може створювати та надсилати успішні інформаційні бюлетені за допомогою rapidmail. Прості у використанні, надійні доставки та повна відповідність GDPR, ви зможете надсилати сучасні інформаційні бюлетені без експертних знань з маркетингу. Приєднуйтесь до понад 200 000 клієнтів, які вже сьог...
HandySends
handysends.com
Тут, у HandySends, наша основна увага приділяється доставці, масштабованості та підтримці. Завдяки нашій цілодобовій підтримці та технічним експертам ви можете бути впевнені, знаючи, що ваші маркетингові та важливі для бізнесу електронні листи будуть безпечно доставлені в папку "Вхідні" вашого клієн...