Magna

Magna

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Вебсайт: magna.so

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Magna створює платформу для перетворення інвестицій DeFi у фінансові примітиви. Наш перший продукт — Carta для Web3, за допомогою якого компанії можуть керувати своїми таблицями капіталізації та розподіляти свій капітал між співробітниками, радниками чи інвесторами. Ми також створюємо інфраструктуру інвесторів для установ, які зберігають інвестиції з виконанням у ланцюжку та розвідкою. Наша кінцева мета — використовувати заблоковані токени як складові будівельні блоки для підтримки кредитування під заставу, ліквідних вторинних ринків та інших програм DeFi.

Вебсайт: magna.so

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