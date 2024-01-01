Альтернативи - Maestra

Growmatik

growmatik.ai

Growmatik — це міжканальний маркетинговий інструмент, який може допомогти вам автоматизувати та персоналізувати весь маркетинг на одній інформаційній панелі. За допомогою цього інструменту ви можете розкривати свій клієнтський шлях, сегментувати своїх користувачів за допомогою провідної в галузі сис...