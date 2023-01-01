Альтернативи - Luru

Jedox

jedox.com

Планування вашого бізнесу з кращою інформацією та рішеннями. Прискорення планування, прогнозування та звітування за допомогою автоматизації та прогнозної аналітики в одному єдиному рішенні. Jedox надає вам гнучку платформу для управління продуктивністю підприємства. Автоматизуйте повторювані завдан...