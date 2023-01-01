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LunarCrush

LunarCrush

lunarcrush.com

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Соціальні мережі безпосередньо впливають на криптовалюти, і оскільки ви не можете слухати мільйон різних думок за хвилину, LunarCrush робить це за вас. LunarCrush щодня в режимі реального часу збирає активність у соціальних мережах щодо біткойнів, тисяч альткойнів, криптовалютних бірж, впливових осіб тощо та перетворює все це на невеликі, доступні дані.

Вебсайт: lunarcrush.com

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