Альтернативи - LunaProxy
ADP
adp.com
ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.
Empower
empower.com
Ми тут, щоб допомогти вам досягти всіх ваших фінансових цілей — від фінансового благополуччя зараз до пенсії, яку ви собі уявляєте в майбутньому.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.
MMChr
mmchr.com
Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративних переваг і нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучити ваших співробітників.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Відстеження постачальника послуг для індустрії Пенсійного фонду. Члени, які не можуть бути відстежені: Кошмар керівника фонду. У нас спільна мета, дозвольте TraceGenie допомогти вашому фонду. Наші комісії залежать від ринку, і з використанням платформи TraceGenie ви можете бути впевнені у повному ко...
Bennie
bennie.com
Глобальна платформа пільг Bennie допомагає роботодавцям, працівникам і їхнім утриманцям розвиватися завдяки низці сучасних рішень, включаючи консультації, страхування та коучинг. Bennie, якому довіряють найбільш інноваційні компанії світу, є універсальним рішенням, яке виходить за рамки традиційних ...
UMR
member.umr.com
UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — це номер один на ринку онлайн-портал пільг і ринок знижок для працівників у США.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Про Inspira Financial Inspira Financial пропонує рішення щодо здоров’я, добробуту, пенсії та пільг, які зміцнюють і спрощують шлях до здоров’я та багатства. З більш ніж 7 мільйонами клієнтів, які тримають активи на суму понад 62 мільярди доларів США, Inspira співпрацює з тисячами роботодавців, спонс...
Lumity Benefits
lumity.com
Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.