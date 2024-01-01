Альтернативи - lphachat
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
ChatBot
chatbot.com
Автоматизуйте обслуговування клієнтів за допомогою ChatBot і ніколи не втрачайте шанс продати чи допомогти своїм клієнтам. Створюйте власні чат-боти з нуля, не потрібні технічні навички!
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Botmake
botmake.io
Надзвичайно простий і зрозумілий розмовний чат-бот для створення вашого сайту. Ви можете легко створити чат-бота без кодування
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, подібного до ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
BotStar
botstar.com
Відкрийте для себе більше способів взаємодії з клієнтами в Інтернеті за допомогою безперебійного живого чату та чат-бота. Отримайте BotStar безкоштовно сьогодні!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Relevance AI
relevanceai.com
Створіть і розгорніть автоматизацію на основі ШІ. Виведіть GPT на новий рівень і автоматизуйте більше внутрішніх робочих процесів за допомогою мереж і агентів. Повністю кероване розгортання, низький код і зручний для розробників.
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...
Sendbird
sendbird.com
Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.
Voiceflow
voiceflow.com
Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
SnatchBot
snatchbot.me
Створіть розумні чат-боти для багатоканального обміну повідомленнями на нашій революційній платформі. SnatchBot усуває складність і допомагає створити найкращий досвід чат-бота для ваших клієнтів. Ми надаємо надійні адміністративні функції та безпеку корпоративного рівня для дотримання нормативних в...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дає споживачам можливість керувати своїм повсякденним життям і спілкуватися з компаніями в чаті.
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на осно...
LivePerson
liveperson.com
Розмовний штучний інтелект, який не є штучним. Створюйте значущі, персоналізовані зв’язки зі своїми клієнтами, забезпечуючи реальні результати для свого бізнесу.
CBOT
cbot.ai
CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуг...
mottle
mottle.com
Перетворіть відвідувачів на клієнтів за допомогою доброзичливого чат-бота. Без особливих зусиль створіть чат-бота зі штучним інтелектом, адаптованого до потреб вашого бізнесу: оптимізуйте підтримку клієнтів і підвищте їхню задоволеність — і все це без кодування. Просто напишіть свої інструкції прос...
WideBot
widebot.net
WideBot — це провідна платформа розмовного штучного інтелекту для створення чат-ботів у регіоні MENA, орієнтована на арабську мову. Наша місія — розширити можливості компаній за допомогою ботів на основі штучного інтелекту, які спілкуються як люди, щоб вони могли будувати міцні стосунки зі своїми к...
VOGO Voice
vogovoice.com
Ми — VOGO Voice, інноваційна група, що складається з найкращих і різноманітних умів у галузі голосових технологій, які зосереджуються на найшвидшому способі підключення Power of Voice. Ми — це майбутнє голосових додатків, які допомагають бізнесам і громадським організаціям охопити свою зростаючу ауд...
Steamship
steamship.com
Створюйте агенти ШІ за допомогою нашого Python SDK і легко розгортайте їх у хмарі. Отримайте доступ до безсерверного хмарного хостингу, векторного пошуку, веб-хуків, зворотних викликів тощо.
Parallel AI
parallellabs.app
Зустрічайте Parallel AI — передове рішення, створене для сучасного бізнесу. За допомогою Parallel AI виберіть найбільш підходящу модель AI для кожного конкретного завдання, забезпечуючи неперевершену ефективність і точність. Наша платформа бездоганно інтегрується з вашими наявними базами знань, ство...
NoForm.aI
noform.ai
Ви втомилися втрачати потенційних клієнтів через виснажливі форми потенційних клієнтів, які відштовхують їх від вашого бізнесу? Підніміть потенційних клієнтів і рівень конверсії на нові висоти за допомогою фантастичного продавця зі штучним інтелектом! NoForm.AI — ваш найкращий торговий агент на баз...
My AskAI
myaskai.com
Чат-боти підтримки клієнтів зі штучним інтелектом для SaaS-бізнесу, створені за лічені хвилини, економлять ваш час на загальні запити підтримки, щоб ви могли проводити більше часу зі своїми клієнтами.
Meya
meya.ai
Meya — це платформа автоматизації взаємодії з клієнтами (CX), яка допомагає організаціям краще обслуговувати своїх клієнтів за допомогою розмовних інтерфейсів на веб-сайтах, у мобільних додатках тощо. Хмарна платформа Meya знижує операційні витрати та розширює можливості, одночасно створюючи високо...
Lindy
lindy.ai
Лінді — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для керування вашими щоденними завданнями та виконання ролі помічника для зайнятих професіоналів. Агенти Lindy AI інтегруються з наявними інструментами та мають персоналізований контекст, необхідний для автоматизації повсякденних справ. Незале...
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — це платформа для спілкування та чат-ботів, яка допомагає створювати, керувати та розгортати автоматизованих ботів для взаємодії в WhatsApp, Instagram, Facebook, чаті, Google My Business тощо.
konversable
konversable.com
Konversable — це потужне рішення для чату, створене для задоволення ваших клієнтів і збільшення кількості запитів. Наше рішення можна використовувати в багатьох різних випадках використання. Konversable було розроблено, щоб допомогти нашим клієнтам кількома способами: * Клієнти з увімкненим резерв...
Juji Studio
juji.io
Конструктор когнітивного штучного інтелекту без коду Juji Studio поєднує когнітивний штучний інтелект і обчислювальну психологію з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом користувача (GUI), щоб будь-хто міг створювати, розгортати та керувати власними когнітивними чат-ботами штучного інтелекту бе...
FosterFlow
fosterflow.com
Ми надаємо інтерфейс чату для компаній і невеликих команд для найпотужніших моделей ШІ.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — це повнокомпонентна розмовна платформа ШІ, яка пропонує набір інструментів для створення, розгортання та керування чат-ботами GenAI для різних програм. Він надає такі функції, як інтерфейс перетягування та скидання для розробки робочих процесів чат-бота, можливості обробки природної мов...
Botanic
code7.com
Платформа дає змогу створити все дерево взаємодії, просто перетягуючи модулі. Після цього потрібно лише один клік, щоб опублікувати готового бота на вашому улюбленому каналі, наприклад WhatsApp Business і Web Chat.
Arsturn
arsturn.com
У сучасному швидкоплинному цифровому світі компанії постійно шукають інноваційні способи взаємодії зі своїми клієнтами. Arsturn AI постає передовим рішенням, пропонуючи спеціальні чат-боти ChatGPT, які можна легко інтегрувати на ваш веб-сайт. Всього за хвилину після налаштування Arsturn AI обіцяє ре...
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — це платформа для створення без коду, яка дозволяє вам ефективно оцифрувати свої знання, процеси та рішення. UNOY також полегшує документування та застосування експертних знань. Надаючи індивідуальних помічників AI, гнучке пристосування до індивідуальних вимог, професійну...
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility — це команда експертів, розробників програмного забезпечення та дизайнерів, які бачать кожен день як нову можливість для новаторських ідей, неперевершеного виконання та побудови тривалих відносин із клієнтами. Штаб-квартира компанії розташована в Дірфілд-Біч, штат Флорида. Основний пр...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Л...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — це платформа зі штучним інтелектом, розроблена спільно з командою Marketing API у Facebook. Він автоматично визначає, які автомобілі викликають найбільший інтерес за найнижчої ціни за клік, і розміщує ці оголошення першими, щоб знизити витрати. SocialBot заповнює стрічку новин кожного п...
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передова платформа SaaS, дозволяє компаніям легко створювати інтелектуальні розмови. Кодування не потрібне – це зручна платформа, яка використовує найкращу технологію штучного інтелекту, включаючи GPT, щоб насолоджуватися розмовою. Наші інструменти забезпечують безпечне використання Ш...
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — це хмарна платформа, призначена для створення, розміщення та масштабування агентів природної мови.
Conversed.ai
conversed.ai
За допомогою нашої розмовної платформи AI PaaS ми проектуємо, розробляємо й оптимізуємо чат-ботів і голосових ботів, щоб автоматично відповідати на запитання та запити співробітників, досягати бізнес-цілей за допомогою розмовної комерції та автоматизувати обслуговування клієнтів. Наші чат-боти прац...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — AI Chatbot для Facebook, Instagram, електронної комерції, SMS/електронної пошти та маркетингу в соціальних мережах (SaaS) ChatPion — це комплексне рішення, призначене для розвитку вашого бізнесу в різних сферах, таких як маркетинг, продажі, автоматизація та електронна комерція. Наша плат...
Aimylogic
aimylogic.com
Простий візуальний розробник ботів на основі штучного інтелекту Aimylogic — це платформа для спілкування на природній мові для малого та середнього бізнесу, за допомогою якої понад 60 000 користувачів одним натисканням кнопки створили тисячі навичок для голосових помічників і чат-ботів. Навіть нероз...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — це API, який дозволяє розробникам легко створювати програми та пристрої, з якими можна спілкуватися.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd — це розширювальна платформа, яка допомагає компаніям створювати інтелектуальних ботів для взаємодії зі своїми клієнтами через живий чат на веб-сайтах, у соціальних мережах і додатках. Він також надає готові шаблони для бізнесу, щоб розпочати роботу. Для свого Ai/ML-бота створіть робочий ...
Smartly.ai
smartly.ai
Створюйте, розгортайте та контролюйте розмовні програми на різних пристроях за допомогою Smartly AI. Інтуїтивно зрозуміла платформа SaaS була розроблена для використання всіма профілями, що дозволяє всім членам команди проекту ефективно співпрацювати для створення розмовної програми. Унікальна струк...
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює ваші навчальні дані чат-бота, віз...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Оновіть свій чат-бот на новий рівень! Удосконалена технологія чат-ботів Chatlayer від Sinch дає вам можливість легко почати роботу зі складнішими проектами чат-ботів і ШІ. Якщо ви вже використовуєте Sinch Engage, ви можете легко підключити свій чат-бот Sinch Engage до Chatlayer від Sinch і покращит...
Bot Libre
botlibre.com
Спілкуйтеся з тисячами ботів ШІ або створіть власного Bot Libre дозволяє створювати власного чат-бота, навчати його та ділитися ним з іншими. Спілкуйтеся з тисячами ботів у нашому відкритому каталозі ботів. Спілкуйтеся з ботами, які хочуть бути вашими друзями, ботами, які хочуть бути вашою дівчино...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — це найкраща платформа для створення ботів для залучення голосових і текстових розмовних програм. Програмування не потрібно, створіть свого бота за лічені хвилини!
Botbiz
botbiz.io
Розвивайте свій бізнес швидше за допомогою кращого рішення WhatsApp Business API: * Easy Chatbot Builder * Масова трансляція * Спільна папка вхідних команд * Шаблони повідомлень * Потік введення користувача * Член команди * Робочий процес Webhook * Інтеграція Webform * Інтеграція SMS і електронної ...
Xenioo
xenioo.com
Xenioo — це відома потужна та гнучка платформа, яка дає змогу професіоналам і компаніям створювати та публікувати своїх ботів на кількох каналах. Ми заснували Xenioo на початку 2017 року з метою створення найшвидшої та найкращої багатофункціональної платформи чат-ботів. Оскільки підхід до створенн...
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai пропонує найпростіше рішення для перетворення вашого каталогу продуктів на спілкування. За кілька клацань миші ваш каталог оживе та запропонує вашим потенційним клієнтам і клієнтам відкрити для розмови продукт.
botsplash
botsplash.com
Кожна можливість для бізнесу починається з розмови. Botsplash, багатоканальна платформа для спілкування, пропонує інноваційне програмне забезпечення для обміну цифровими повідомленнями, щоб об’єднати компанії та клієнтів на будь-якій цифровій платформі. Індивідуальні рішення відповідають нормативним...
Userbot
userbot.ai
Userbot на платформі Customer Experience на базі ШІ, створеній людьми для людей. Завдяки потужності нашої фірмової технології штучного інтелекту ви можете запропонувати захоплюючий і багатоканальний досвід через наші розмовні інтерфейси ШІ та Digital Humans. Автоматизуючи розмови між компаніями та л...
Mio
m.io
Mio — це безпечне проміжне програмне забезпечення, яке розблоковує міжплатформний обмін повідомленнями, обмін файлами та ініціювання зустрічей для корпоративних організацій, які використовують Google Workspace і Microsoft 365, Slack або Zoom Team Chat. Mio — це єдине рідне рішення, яке співпрацює з...