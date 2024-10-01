Альтернативи - Loqate
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання дани...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
ID.me
id.me
ID.me спрощує те, як люди підтверджують свою особу та розповсюджують її в Інтернеті. Захищена цифрова ідентифікаційна мережа ID.me налічує понад 98 мільйонів користувачів, а також співпрацює з 30 штатами, 10 федеральними агентствами та понад 500 фірмовими торговими точками. Компанія забезпечує підтв...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечу...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо...
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у вистав...
Instantly
instantly.ai
Миттєво масштабує ваші інформаційні кампанії за допомогою необмеженої кількості облікових записів для надсилання електронної пошти та розминки, бази даних потенційних клієнтів b2b та інтелектуального штучного інтелекту. Знаходьте потенційних клієнтів, створюйте кампанії, підключайте свої облікові за...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою...
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Plaid
plaid.com
Plaid — це платформа з набором продуктів, які дозволяють розробникам створювати фінансові програми, які можуть взаємодіяти з банківськими рахунками, здійснювати платежі та керувати ризиками. Це дозволяє користувачеві легко автентифікувати та прив’язати свій банківський рахунок до будь-якої програми ...
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — це API, який може розраховувати час подорожі будь-яким видом транспорту до тисяч місць за мілісекунди. Він використовується в Enterprise Search & Location Intelligence.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирі...
Mailgun
mailgun.com
Набір потужних API, які дозволяють вам легко надсилати, отримувати та відстежувати електронну пошту з вашої програми, незалежно від того, використовуєте ви Python, Ruby, PHP, C#, Node.js або Java. Легка інтеграція SMTP і простий RESTful API усувають заплутані деталі надсилання транзакцій або масової...
Debounce
debounce.io
Інструмент перевірки електронної пошти; Просто, швидко та точно. Не дозволяйте повідомленням, що повертаються, одноразовим, спам-пасткам і дезактивованим електронним листам погіршувати вашу репутацію надсилання, витрачати ваш час і гроші. 30% електронних листів псуються лише за один рік. Якщо понад ...
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
Cashfree
cashfree.com
Потужна платіжна платформа з можливістю масштабування, розроблена для потреб вашого бізнесу: збирайте платежі, надсилайте виплати, керуйте міжнародними платежами тощо. Безготівкові платежі створено для всіх типів бізнесу, починаючи від стартапів і закінчуючи підприємствами, які приймають платежі на ...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (раніше TransMail) — це спеціальна служба відправлення транзакцій електронною поштою від Zoho. ZeptoMail дозволяє користувачам лише надсилати транзакційні електронні листи, що допомагає нам забезпечити надійну та гарантовану доставку ваших транзакційних електронних листів. Параметри налаш...
Email Validation
emailvalidation.io
Перевірте будь-яку електронну адресу за допомогою нашого безкоштовного та легкого у використанні програмного забезпечення перевірки електронної пошти. Ми забезпечуємо точність 99%.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивн...