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Альтернативи - LogRocket

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Pendo

Pendo

pendo.io

«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Yandex.Metrica — це безкоштовна служба веб-аналітики від Яндекса, яка відстежує трафік веб-сайту та звітує про нього. Яндекс запустив сервіс у 2008 році та зробив його загальнодоступним у 2009 році. Станом на 2019 рік Яндекс.Метрика є третім за популярністю сервісом веб-аналітики в Інтернеті.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі

Instabug

Instabug

instabug.com

Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності програм, звіти про збої, чати в програмі та опитування користувачів для мобільних програм. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопив понад 25 00...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

PostHog

PostHog

posthog.com

Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.

Heap

Heap

heap.io

Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Ідеальна альтернатива конфіденційності Google Analytics. Приєднуйтеся до більш ніж 2,5 мільйонів веб-сайтів, які вже користуються перевагами аналітики та розвідки, яка забезпечує конфіденційність.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.

Woopra

Woopra

woopra.com

Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix — це платформа на основі SaaS, яка забезпечує вказівки та підтримку продуктивності веб-додатків і програмних продуктів у програмі. Whatfix допомагає компаніям створювати інтерактивні інструкції, які відображаються у веб-додатках. Whatfix має офіси в Сан-Хосе, Каліфорнія, та Бенгалуру, Індія...

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Універсальна платформа для розміщення агентств WordPress. Керуйте веб-сайтами WordPress своїх клієнтів в одному місці, отримуйте постійний прибуток і постійно радуйте їх.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти

Session Rewind

Session Rewind

sessionrewind.com

Оптимізуйте роботу в Інтернеті за допомогою відеозаписів поведінки користувачів. Точний запис кожного сеансу та випуску всього за 14 доларів США на місяць.

Keen

Keen

keen.io

Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...

Silktide

Silktide

silktide.com

Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.

Totango

Totango

totango.com

Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion — це все в одному аналітичному додатку, який допомагає виявити й усунути проблеми з конверсією, з’ясувавши ЧОМУ поведінка відвідувача/користувача.

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

Прогнозування поведінки людини. Передбачте реакції клієнтів, увагу та поведінку за лічені секунди за допомогою нейронауки та нашого інструменту ШІ. Тестування A/B методом проб і помилок є повільним і неефективним. Припиніть витрачати бюджет на кампанії, які не викликають дій.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.

Stormly

Stormly

stormly.com

Перетворіть свої дані на статистичні дані одним клацанням миші 🤯. Створіть свою інформаційну панель і миттєво виявляйте шаблони в даних про продукт.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.

Snowplow

Snowplow

snowplow.io

Snowplow надає командам повну гнучкість і контроль над тим, як дані про поведінку збираються, структуруються, обробляються, моделюються та зберігаються.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession допомагає компаніям зрозуміти, як їхні клієнти взаємодіють із їхнім веб-сайтом за допомогою комплексної цифрової платформи. Ми надаємо вам необхідні інструменти для виявлення проблемних точок користувачів, відмов, а також для перегляду інформації про кожну взаємодію користувача з вашим в...

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant — це інтелектуальний штучний інтелект, який візуально виділяє те, що бачать люди, куди вони дивляться в першу чергу та скільки їхньої уваги привертають певні елементи вашого дизайну.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam — це комплексна платформа аналітики мобільних додатків, яка дозволяє компаніям зрозуміти поведінку користувачів. UXCam починався як рішення для відтворення сеансу та теплової карти, але ми зрозуміли, що є багато питань, на які лише якісні дані не можуть відповісти. Тому ми поєднали деталізацію...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові до роботи за кілька хвилин.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Уніфікована можливість спостереження та безпека Спрощуйте складність хмари та впроваджуйте інновації швидше та безпечніше за допомогою єдиної платформи аналітики та автоматизації на базі штучного інтелекту.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.

flowpoint.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

Аналітика складна. Ми робимо це легко. Використовуйте штучний інтелект для оптимізації конверсій, визначення пріоритетів для ефективних рішень і підвищення рентабельності інвестицій за допомогою рішень на основі даних. Відкрийте для себе практичні ідеї, щоб розкрити потенціал свого веб-сайту.

Userback

Userback

userback.io

№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...

WalkMe US

WalkMe US

walkme.com

Digital Adoption Platform (DAP) WalkMe™ дозволяє вашому бізнесу спростити онлайн-досвід і позбавити користувачів плутанини.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Традиційні інструменти можуть накинути на вас список помилок, але Zipy підкаже, які з них важливі, через подорожі клієнта в реальному часі.

June

June

june.so

June — це легка аналітика продуктів для B2B SaaS. Отримуйте корисну статистику та спеціально створені звіти за секунди, а не за години.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.

Viavoo

Viavoo

viavoo.com

VIAVOO — це найшвидший і найпростіший спосіб отримати практичну інформацію з коментарів і розмов клієнтів. Наша платформа 360 Feedback Analytics на основі штучного інтелекту забезпечує понад 40 інтеграцій і в режимі реального часу розкриває емоції, теми та дані, важливі для команд CX, маркетингу та ...

ReplayBird

ReplayBird

replaybird.com

ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, конвертують і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надайт...

APTANIA

APTANIA

aptania.com

Наша платформа даних клієнтів (CDP) забезпечує централізований підхід до керування вашими даними через простий у використанні інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Підкріплена моделлю даних, яка дозволяє зберігати основні бізнес-дані лише один раз, запобігає потребі в складній інтеграції багатьох різних ...

Witbe

Witbe

witbe.net

Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, приставка) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільн...

Toonimo

Toonimo

toonimo.com

Користувацький досвід став простим для кожного. Toonimo є провідною платформою цифрового впровадження для підприємств, які оптимізують зусилля щодо внутрішнього навчання співробітників і ініціатив щодо адаптації клієнтів. Для організацій, які хочуть сприяти сприйняттю користувачами нових або викорис...

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow присвячений трансформації інформації про веб-сайти. Наші інноваційні інструменти аналітики, включаючи теплові карти, відстеження поведінки та аналіз подій, дають змогу приймати рішення на основі даних. Наша зручна інформаційна панель інтерпретує дії користувача, що дозволяє обґрунтовано...

RealEye

RealEye

realeye.io

Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – ...

Clueify

Clueify

clueify.com

Clueify надає вам важливий відгук про ефективність ваших концепцій, перш ніж ви їх запускаєте. Використовуючи наш ШІ, ви можете з точністю 92% передбачити, куди дивитимуться користувачі та як вони сприймуть ваш дизайн. Це схоже на те, що матимете сотні тестових користувачів лише за один клік, але бе...

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