Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Logikull» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Logikcull — це рішення для миттєвого виявлення електронних документів, яке надає потужне просте легальне програмне забезпечення для обробки, перегляду та створення даних. Дізнайтеся більше тут.

Вебсайт: logikcull.com

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