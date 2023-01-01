Альтернативи - Localyser
HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Kenect
kenect.com
Взаємодійте зі своїми клієнтами там, де вони є – надсилаючи текстові повідомлення на їхній телефон. Подвоюйте кількість потенційних клієнтів, створюйте онлайн-огляди, фіксуйте платежі та починайте спілкування у відеочаті за допомогою текстових повідомлень.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself – це компанія з управління онлайн-репутацією та забезпечення конфіденційності, яка надає програмне забезпечення та послуги, зокрема: негативні результати Google, особисте брендування, захист приватної інформації, сканування Dark Web тощо.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
BrightLocal
brightlocal.com
Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Broadly
broadly.com
Програмне забезпечення для онлайн-репутації та взаємодії з клієнтами допоможе вам створити свою онлайн-маркетингову стратегію, щоб ви могли залучити рекомендації клієнтів, потенційних клієнтів, відгуки та дохід.
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
EmbedSocial
embedsocial.com
Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.
Appbot
appbot.co
Інструменти огляду й оцінки додатків, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів. Платформа для компаній, які серйозно ставляться до відгуків і рейтингів. Appbot надає світового класу огляд і моніторинг рейтингів, відповіді та аналіз.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
SpotOn
spoton.com
Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
Avarup
avarup.com
Avarup is a cutting-edge online reviews management platform that empowers businesses to take control of their online reputation. With Avarup, companies can effortlessly gather, manage, and respond to customer reviews across various platforms from a single, intuitive dashboard. The platform offers to...
ReviewBot
reviewbot.io
ReviewBot’s real-time review tracking helps you keep a pulse on what your customers are saying so you never miss a beat. Easily get reviews in Slack, Zendesk, email, or wherever your team works.
Ratesight
ratesight.com
Ratesight is an online review management platform that companies can use to gather and track reviews. Why is online review and reputation management important? Take a look at these stats: Consumers are willing to spend 31% more on businesses that have garnered great reviews. 84% of consumers say the...
Rallio
rallio.com
With built-in social media syndication and scheduling capabilities, ad boosting, analytics, reputation management and more, Rallio is a smarter, simpler way for brands to maximize social marketing efforts. Rallio technology provides a complete social media ecosystem allowing manufacturers, corporate...
Get More Reviews
getmorereviews.com
Your reputation is of utmost importance and we can quickly help you grow your online reviews for sending out a positive message to all your customers. Call now.
FreshReview
freshreview.co
Take control of your online reviews. We make it easy for you to get 5-star reviews easily and show it off to the world. We help small businesses get up to 60% more reviews on platforms like Google and Yelp.
Shout About Us
shoutaboutus.com
Shout About Us is the only complete reputation management platform and custom review response service built for agencies and brands. Since 2012, over 10,000 agencies, brands, and local businesses have leveraged Shout About Us platform to get more positive reviews, respond, and grow their businesses.
Reviewgrower
reviewgrower.com
With ReviewGrower, you’ll automatically get more 5 star reviews, market them on social media, increase conversions by embedding them on your website, and be protected from negative reviews.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity creates value for multi-location businesses and agencies, providing a suite of tools to improve local search & map discovery, build relationships through direct customer engagement (reviews, recommendations, Q&A, and posts), and discover insights across locations to build competitive ad...
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica is the best online interaction solution to helps businesses grow and be found online. TrustAnalytica is all in one customer engagement tool. With a universal business toolkit, TrustAnalytica can help businesses provide excellent customer experiences and retain their customers by using...
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch is an all in one messaging platform that helps properties of all sizes connect with guests, deliver the best guest experiences, and drive more sales. Communicate with customers at all stages of their journey; from research/booking, pre-arrival, in-stay to post-stay. Not only you can conne...
Repuso
repuso.com
Social testimonials & reviews on your own website as social proof. Increase your website's conversion with Repuso.
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
FeedbackExpress is a powerful, cloud-based software solution that helps Amazon sellers automate and manage their feedback communication with buyers.
ReviewPush
reviewpush.com
ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...
Listen360
listen360.com
Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...
ConsumerAffairs
consumeraffairs.com
With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc — це НАЙКРАЩЕ програмне забезпечення для репутації в Інтернеті та керування відгуками, яке створює огляди, відстежує та керує вашою бізнес-репутацією в Інтернеті на одній інформаційній панелі, тож ви можете більше зосередитися на веденні свого бізнесу, тоді як ReviewInc оптимізує та покращ...
EmbedMyReviews
embedmyreviews.com
EmbedMyReviews — це універсальна онлайн-платформа для управління репутацією. Перша платформа, яка забезпечує пряму інтеграцію Stripe, конструктор веб-сайтів одним клацанням миші та фокус на агентствах. Якщо ви шукаєте white-label, тоді немає кращого вибору, ніж EmbedMyReviews. Рівень налаштування, ф...
ResellerRatings
resellerratings.com
Ми об’єднуємо покупців і торговців, щоб покращити процес покупки. ResellerRatings допомагає клієнтам знаходити, вибирати та пропагувати продукти та бренди, які їм подобаються, водночас надаючи організаціям інструменти для покращення відкриття, підвищення конверсії та створення соціальної стійкості. ...
TrueReview
truereview.co
Найефективніший спосіб збільшити кількість відгуків у Google (або на будь-якому іншому веб-сайті) – це TrueReview! За допомогою TrueReview надсилання запитів на перевірку через SMS або електронну пошту є простим і не вимагає складного налаштування. TrueReview відстежує взаємодію ваших клієнтів із за...
Tagsen
tagsen.com
Бізнес- та маркетингові рішення для друку в Tagsen, найкращій в Індії онлайн-платформі для якісних продуктів, таких як візитки, банери, наклейки, листівки тощо.
URLScore.ai
urlscore.ai
Незалежно від того, чи ви обережні щодо безпеки веб-сайту перед відвідуванням чи прагнете покращити виявлення кіберзагроз, Urlscore тут, щоб допомогти. Використовуйте нашу веб-форму або інтегруйте наш API, щоб класифікувати URL-адреси та точно визначити потенційні ризики, забезпечуючи безпечніший до...
paiza
paiza.jp
Комплексний сайт пошуку роботи та навчання для ІТ-інженерів і програмістів [paiza]. Візуалізуйте свої навички за допомогою перевірки навичок програмування, і якщо ваші навички будуть визнані, ви можете отримати скаута від компанії, що дасть вам перевагу при зміні роботи. Це служба, яка оцінює «людей...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite допомагає компаніям відстежувати, запитувати та демонструвати свої онлайн-огляди, щоб допомогти підвищити соціальні докази та зміцнити довіру своїх клієнтів.
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio, технологія, що лежить в основі Sitejabber, є платформою для просування бренду, яка дозволяє компаніям отримувати реальні відгуки. Компанії використовують наш комплексний, технологічний набір інструментів управління репутацією, щоб отримувати та широко публікувати відгуки на багатьох сайтах і ...
Oggvo
oggvo.com
Oggvo полегшує малим підприємствам розвиток і збереження конкурентоспроможності, спрощуючи роботу клієнтів на кожному етапі шляху.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
Ми допомагаємо кадровим фірмам прискорити їх зростання, максимізуючи рентабельність інвестицій завдяки їхнім відгукам, рекомендаціям, репутації та рекрутерам.
Shopper Approved
shopperapproved.com
З 2010 року Shopper Approved допоміг понад 25 000 онлайн-компаніям зібрати в 10 разів більше оцінок і відгуків, ніж будь-яка інша онлайн-платформа оглядів. Ми також двічі удостоєні нагород Inc. 500, офіційний партнер Google Review і маємо рейтинг A+ BBB. Те, що дійсно відрізняє Shopper Approved, — ц...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io є провідним постачальником рішень для збору відгуків і маркетингу електронної комерції. Створіть свою онлайн-репутацію, заохочуйте лояльність споживачів і пов’яжіть свою бізнес-модель із вимогами ринку за допомогою справжніх відгуків клієнтів. Наші безконтрактні тарифні плани можна повніс...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review — це сучасне програмне забезпечення для огляду та управління репутацією для малого та середнього бізнесу. Наш автоматизований і простий у використанні інтерфейс допомагає власникам бізнесу збирати достовірні відгуки клієнтів на автопілоті. Завдяки оцінці моїх відгуків ви можете отрим...