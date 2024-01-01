Альтернативи - LiveSession

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Ідеальна альтернатива конфіденційності Google Analytics. Приєднуйтеся до більш ніж 2,5 мільйонів веб-сайтів, які вже користуються перевагами аналітики та розвідки, яка забезпечує конфіденційність.

Pendo

Pendo

pendo.io

«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Yandex.Metrica — це безкоштовна служба веб-аналітики від Яндекса, яка відстежує трафік веб-сайту та звітує про нього. Яндекс запустив сервіс у 2008 році та зробив його загальнодоступним у 2009 році. Станом на 2019 рік Яндекс.Метрика є третім за популярністю сервісом веб-аналітики в Інтернеті.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.

PostHog

PostHog

posthog.com

Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...

Instabug

Instabug

instabug.com

Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності програм, звіти про збої, чати в програмі та опитування користувачів для мобільних програм. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопив понад 25 00...

Heap

Heap

heap.io

Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.

Silktide

Silktide

silktide.com

Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Універсальна платформа для розміщення агентств WordPress. Керуйте веб-сайтами WordPress своїх клієнтів в одному місці, отримуйте постійний прибуток і постійно радуйте їх.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.

Session Rewind

Session Rewind

sessionrewind.com

Оптимізуйте роботу в Інтернеті за допомогою відеозаписів поведінки користувачів. Точний запис кожного сеансу та випуску всього за 14 доларів США на місяць.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow присвячений трансформації інформації про веб-сайти. Наші інноваційні інструменти аналітики, включаючи теплові карти, відстеження поведінки та аналіз подій, дають змогу приймати рішення на основі даних. Наша зручна інформаційна панель інтерпретує дії користувача, що дозволяє обґрунтовано...

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant — це інтелектуальний штучний інтелект, який візуально виділяє те, що бачать люди, куди вони дивляться в першу чергу та скільки їхньої уваги привертають певні елементи вашого дизайну.

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion — це все в одному аналітичному додатку, який допомагає виявити й усунути проблеми з конверсією, з’ясувавши ЧОМУ поведінка відвідувача/користувача.

RealEye

RealEye

realeye.io

Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – ...

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow висвітлює візуальні та логічні причини, чому ваші відвідувачі не перетворюються на клієнтів, і забезпечує безперебійну воронку продажів для швидшого отримання рентабельності інвестицій. Reactflow відтворює записи активності вашого клієнта у вигляді відео, компілює теплові карти, аналітику ...

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