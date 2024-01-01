Альтернативи - LiveSession
Sentry
sentry.io
Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
TWIPLA
twipla.com
Ідеальна альтернатива конфіденційності Google Analytics. Приєднуйтеся до більш ніж 2,5 мільйонів веб-сайтів, які вже користуються перевагами аналітики та розвідки, яка забезпечує конфіденційність.
Pendo
pendo.io
«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica — це безкоштовна служба веб-аналітики від Яндекса, яка відстежує трафік веб-сайту та звітує про нього. Яндекс запустив сервіс у 2008 році та зробив його загальнодоступним у 2009 році. Станом на 2019 рік Яндекс.Метрика є третім за популярністю сервісом веб-аналітики в Інтернеті.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.
PostHog
posthog.com
Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
Lucky Orange
luckyorange.com
Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності програм, звіти про збої, чати в програмі та опитування користувачів для мобільних програм. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопив понад 25 00...
Heap
heap.io
Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
Flywheel
getflywheel.com
Універсальна платформа для розміщення агентств WordPress. Керуйте веб-сайтами WordPress своїх клієнтів в одному місці, отримуйте постійний прибуток і постійно радуйте їх.
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимізуйте роботу в Інтернеті за допомогою відеозаписів поведінки користувачів. Точний запис кожного сеансу та випуску всього за 14 доларів США на місяць.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow присвячений трансформації інформації про веб-сайти. Наші інноваційні інструменти аналітики, включаючи теплові карти, відстеження поведінки та аналіз подій, дають змогу приймати рішення на основі даних. Наша зручна інформаційна панель інтерпретує дії користувача, що дозволяє обґрунтовано...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant — це інтелектуальний штучний інтелект, який візуально виділяє те, що бачать люди, куди вони дивляться в першу чергу та скільки їхньої уваги привертають певні елементи вашого дизайну.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — це все в одному аналітичному додатку, який допомагає виявити й усунути проблеми з конверсією, з’ясувавши ЧОМУ поведінка відвідувача/користувача.
RealEye
realeye.io
Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – ...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow висвітлює візуальні та логічні причини, чому ваші відвідувачі не перетворюються на клієнтів, і забезпечує безперебійну воронку продажів для швидшого отримання рентабельності інвестицій. Reactflow відтворює записи активності вашого клієнта у вигляді відео, компілює теплові карти, аналітику ...