Свіжі кімнатні та зовнішні рослини з ферми Lively Root доставляються до вашого порогу. Наше зобов’язання полягає в тому, щоб пропонувати дивовижний вміст, здорові, місцеві рослини та екологічно чисті продукти, щоб допомогти вам і вашим зеленим насадженням рости. Ваш зелений простір чекає!

Вебсайт: livelyroot.com

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