Безкоштовні зображення високої роздільної здатності. Використовуйте їх як завгодно - безкоштовно для комерційного використання. Little Visuals розпочався як захоплений проект Ніка Джексона. На жаль, Нік раптово помер у листопаді 2013 року. Хоча Нік не отримав можливості самостійно підтримувати та розвивати Little Visuals, цей веб-сайт залишається доступним для всіх. Як його родина, ми подбали про те, щоб усі зображення залишалися доступними та безкоштовними для комерційного використання.

Вебсайт: littlevisuals.co

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