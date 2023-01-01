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Альтернативи - Listrak

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk Inc. — це американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу та аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реаль...

Segment

Segment

segment.com

Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Потужна платформа для спільної роботи для команд, щоб збирати, упорядковувати та розуміти свої дані. Перейдіть від ідеї до реалізації за лічені хвилини без коду!

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium – американська компанія зі штаб-квартирою в США, заснована в 2008 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, яка продає корпоративні теги, центр API, платформу даних клієнтів із машинним навчанням і продукти для керування даними.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Припиніть створення панелі адміністратора, у нас є для вас Отримання панелі адміністратора не повинно займати багато часу. Замість того, щоб створювати його, Forest Admin створює панель адміністратора поверх ваших даних за лічені секунди.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Totango

Totango

totango.com

Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Ваше сховище даних – це джерело правдивих даних про клієнтів. Hightouch синхронізує ці дані з інструментами, на які покладаються ваші бізнес-команди.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift helps brands deliver relevant, connected experiences across every customer interaction. Its Smart Hub platform for intelligent customer engagement provides brands with the complete toolkit to seamlessly deliver 1:1 experiences in real-time across the entire omnichannel journey, including r...

Actito

Actito

actito.com

Actito is a SaaS marketing automation company founded in 2000. Back then, the three founders wanted to bridge the gap between brands and consumers. So they started building the software that marketers now love. With Actito, you can personalize your interactions by the second, with hundreds, thousand...

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services is a market-leading Personalization and Customer Data Platform provider. Our solutions enable brands to recognize users’ behavior across channels, offer personalized recommendations, and activate data in all channels from our Customer Data Platform. Hundreds of ambitious brands alrea...

Zeotap

Zeotap

zeotap.com

Zeotap CDP is the easy, secure and impactful Customer Data Platform made in Europe for Europe. Zeotap CDP empowers brands to integrate, unify, segment and orchestrate customer data now and in the cookieless future, all while putting consumer privacy and compliance front-and-centre. It offers a simpl...

mParticle AU

mParticle AU

mparticle.com

mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...

mParticle EU

mParticle EU

mparticle.com

mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...

mParticle US

mParticle US

mparticle.com

mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...

mParticle Customer

mParticle Customer

mparticle.com

mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...

Simon Data

Simon Data

simondata.com

Simon Data empowers marketing teams with the only Customer Data Platform (CDP) purpose-built to increase campaign performance through faster, more precise segmentation and personalization. The first CDP built on Snowflake, the Simon Data Platform enables brands to break free from outdated architectu...

Dialog Insight

Dialog Insight

app.dialoginsight.com

Dialog Insight is a customer engagement platform that empowers businesses to generate more customer touchpoints and build brand loyalty through the automation of personalization. The platform features a range of tools for creating and deploying campaigns, as well as analytics and reporting capabilit...

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Customer Data Cloud, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані к...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дозволяє вам спрост...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Маркетинг B2B, пов’язаний із конвеєром і прибутком Dreamdata автоматично витягує, очищає та спрощує ваші B2B дані про вихід на ринок, щоб забезпечити повну прозорість щодо того, що сприяє вашому доходу.

Retention Science

Retention Science

retentionscience.com

Відзначена нагородами платформа електронної комерції електронної пошти та SMS на основі штучного інтелекту для автоматизації електронного маркетингу. Продавайте більше онлайн за менший час. Заплануйте безкоштовну демонстрацію.

RudderStack

RudderStack

rudderstack.com

RudderStack — це найпростіший спосіб збирати, уніфікувати та активувати дані клієнтів у вашому складі, на веб-сайтах і в програмах.

Ortto

Ortto

ortto.com

Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.

Amperity

Amperity

amperity.com

Розширюйте ініціативи клієнтів. Новий підхід Amperity до охоплення всіх ваших заплутаних даних клієнтів революціонізує те, як бренди створюють чудовий досвід для клієнтів.

Census

Census

getcensus.com

Надсилайте дані зі свого сховища даних до інструментів відділу продажів, маркетингу, фінансів, підтримки та роботи. Ніяких інженерних послуг не потрібно.

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