Альтернативи - Linkr
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Linkfire
linkfire.com
Розумні посилання для музичного маркетингу. Від вашого першого синглу до першого світового туру Linkfire спрощує просування вашого виконавця на кожному кроці. Довіряють великі лейбли та понад 50 тисяч виконавців.
ToneDen
toneden.io
ToneDen — це дружня платформа соціального маркетингу, яка дає вам змогу охоплювати та продавати важливих людей.
Autonix
autonix.io
QR-коди всюди, і з Autonix вони надзвичайно цінні. Autonix — це надійне рішення для відстеження QR-коду, призначене для великих і малих організацій, орієнтоване на агентства, ринки, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я, державні органи тощо.
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові веб-сайти за лічені хвилини. Зв’яжіться зі своєю аудиторією, захоплюйте потенційних клієнтів і експортуйте їх.
TLinky
tlinky.com
Ласкаво просимо до TLinky - найкращого рішення для керування посиланнями! У TLinky вони дають змогу окремим особам, маркетологам і компаніям оптимізувати свою присутність в Інтернеті та спростити свої маркетингові кампанії. Завдяки цій універсальній платформі ви можете легко керувати, відстежувати ...
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page — це простий у використанні інструмент для створення класної сторінки для всіх соціальних мереж і месенджерів. Великий набір шаблонів і функція налаштування допомагають створювати неймовірні сторінки для вашого бізнесу. Особливості: - Створення кількох сторінок в одному проекті - Підтримка...
Social Unicorn
social-unicorn.com
Щоб розвиватися, вашому бренду потрібна видимість. Незважаючи на те, що соціальні канали чудові для поширення інформації, підтримка LinkedIn і Twitter займає багато часу та потребує постійного натхнення. З Social Unicorn все автоматично! Ви подаєте в машину все, що маєте сказати (списки дописів у б...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks – це програмне забезпечення для оптимізації пошукових систем, яке допомагає здійснювати оптимізацію пошукових систем поза сторінками. Ми допомагаємо спростити створення посилань і заощадити час для створення посилань. Ми робимо це шляхом: 1. Створення спільноти перевірених маркетологів Sa...
geno.link
geno.link
Geno.link — це програмне забезпечення для всіх цифрових творців, тренерів, маркетологів, підприємців і всіх, хто хоче ділитися, продавати та показувати більше онлайн, навіть БЕЗ дорогого та складного веб-сайту.
Amplify
amplify.link
Amplify.link надає інструменти та знання, щоб допомогти артистам і творцям ефективніше продавати себе, охоплювати більше шанувальників і монетизувати свою аудиторію. Пропонуючи настроювані сторінки з інтелектуальними посиланнями для музичного маркетингу, потужну аналітику та розуміння, а також персп...
1LINK.IO
1link.io
Покращте взаємодію з користувачем і автоматично оптимізуйте присутність своєї програми в Інтернеті. Виявлення пристрою, цільова сторінка та аналітика включені.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks — це найкращий інструмент для створення розумних музичних посилань для маркетингу, попереднього збереження кампаній, сторінок виконавців тощо. Миттєво виведіть свої музичні маркетингові кампанії на новий рівень. Використовуйте Soundplate Clicks, щоб легко створювати інтелектуальні ...
Veshort
veshort.com
Veshort — це програма для скорочення URL-адрес, створена за допомогою потужних маркетингових інструментів, які допоможуть вам ефективніше охоплювати клієнтів. З нашою універсальною платформою ви матимете все необхідне, щоб розпочати свою маркетингову кампанію.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — це посилання в bio maker для створення розумних сторінок з біопосиланнями. Створюйте розумні сторінки біографії для своїх посилань у соціальних мережах. Tapbiolink допоможе вам створити посилання на сторінках біографії, щоб об’єднати всі ваші важливі посилання та інше в одному місці. Ta...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link — це ваша платформа для створення та керування цифровими QR-кодами GS1 у масштабі. Розмістіть свої продукти в Інтернеті за допомогою лише GTIN, спростіть дотримання вимог Smart Pages і краще залучайте покупців до та після покупки.
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа революційно змінює ваш зв’язок із аудиторією, пропонуючи власну генерацію QR-коду та захоплюючі сторінки з біопосиланнями. Пориньте у світ розуміння за допомогою нашої обширної аналітики, створеної для покращення ваших маркетингових стратегій. Відчуйте радість безперебійної взаємодії ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, ЯКУ МИ ВИРІШУЄМО Неточна маркетингова звітність щороку створює діру в маркетингових бюджетах США на 50 мільярдів доларів. Campaigntrackly допомагає компаніям усунути цю прогалину, полегшуючи, ніж будь-коли, стандартизацію метаданих кампаній і посилань для відстеження, які забезпечують точн...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 глобальним брендам об’єднати свої ініціативи щодо QR-коду в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо клієнтів у...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle є найефективнішою платформою для музикантів, щоб створити свій веб-сайт і керувати прямим маркетингом і продажами в Інтернеті. Наша універсальна платформа пропонує музикантам потужні варіанти дизайну, готові для мобільних пристроїв шаблони, безкомісійний магазин музики та товарів, керуван...