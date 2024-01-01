Альтернативи - Linkfire
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
ToneDen
toneden.io
ToneDen — це дружня платформа соціального маркетингу, яка дає вам змогу охоплювати та продавати важливих людей.
Linkr
linkr.com
Універсальна платформа монетизації для творців і брендів! Ви можете створити своє посилання в біографії, збільшити кількість підписників, монетизувати творчість і процвітати з Linkr.com.
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page is an easy-to-use tool to crease awesome page for all social networks and messengers. Large set of templates and customization feature help to create incredible pages for your business. Features: - Create multipe pages in one project - Support of Google Analytics, Facebook Pixel, TikTok Pi...
Social Unicorn
social-unicorn.com
To grow, your brand needs visibility. While Social Channels are wonderful to spread the word, maintaining LinkedIn and Twitter is time consuming and requires constant inspiration. With Social Unicorn everything is automatic! You feed the machine with everything you have to say (lists of blog posts,...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks is a SEO software that helps with off-page SEO. We help simplify link building and save time for link builders. We do this by: 1. Creating a community of verified SaaS Marketers interested in content collaborations 2. Once you enter your priority keywords we search it in all member websit...
geno.link
geno.link
Geno.link is a software for all digital creators, coaches, marketers, entrepreneurs and anyone who wants to share, sell and show more online, even WITHOUT an expensive and complex website.
Amplify
amplify.link
Amplify.link provides the tools and knowledge to help artists and creators market themselves more effectively, reach more fans, and monetize their audiences. Offering highly customizable smart link pages for music marketing, powerful analytics and insights, and forward thinking features to help user...
1LINK.IO
1link.io
Improve the user experience and automatically optimize your app presence on the web. Device detection, landing page and analytics included.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks is the ultimate tool for creating music smart links for marketing, pre-save campaigns, artist pages and more. Instantly take your music marketing campaigns to the next level. Use Soundplate Clicks to easily create intelligent smart links for your music with innovative new features ...
Veshort
veshort.com
Veshort — це програма для скорочення URL-адрес, створена за допомогою потужних маркетингових інструментів, які допоможуть вам ефективніше охоплювати клієнтів. З нашою універсальною платформою ви матимете все необхідне, щоб розпочати свою маркетингову кампанію.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — це посилання в bio maker для створення розумних сторінок з біопосиланнями. Створюйте розумні сторінки біографії для своїх посилань у соціальних мережах. Tapbiolink допоможе вам створити посилання на сторінках біографії, щоб об’єднати всі ваші важливі посилання та інше в одному місці. Ta...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link is your platform to create and manage GS1 digital link QR codes at scale. Bring your products online with just a GTIN, simplify compliance with Smart Pages, and engage shoppers better before and after purchase.
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа революційно змінює ваш зв’язок із аудиторією, пропонуючи власну генерацію QR-коду та захоплюючі сторінки з біопосиланнями. Пориньте у світ розуміння за допомогою нашої обширної аналітики, створеної для покращення ваших маркетингових стратегій. Відчуйте радість безперебійної взаємодії ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, ЯКУ МИ ВИРІШУЄМО Неточна маркетингова звітність щороку створює діру в маркетингових бюджетах США на 50 мільярдів доларів. Campaigntrackly допомагає компаніям усунути цю прогалину, полегшуючи, ніж будь-коли, стандартизацію метаданих кампаній і посилань для відстеження, які забезпечують точн...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 глобальним брендам об’єднати свої ініціативи щодо QR-коду в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо клієнтів у...
TLinky
tlinky.com
Ласкаво просимо до TLinky - найкращого рішення для керування посиланнями! У TLinky вони дають змогу окремим особам, маркетологам і компаніям оптимізувати свою присутність в Інтернеті та спростити свої маркетингові кампанії. Завдяки цій універсальній платформі ви можете легко керувати, відстежувати ...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle є найефективнішою платформою для музикантів, щоб створити свій веб-сайт і керувати прямим маркетингом і продажами в Інтернеті. Наша універсальна платформа пропонує музикантам потужні варіанти дизайну, готові для мобільних пристроїв шаблони, безкомісійний магазин музики та товарів, керуван...
Autonix
autonix.io
QR-коди всюди, і з Autonix вони надзвичайно цінні. Autonix — це надійне рішення для відстеження QR-коду, призначене для великих і малих організацій, орієнтоване на агентства, ринки, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я, державні органи тощо.
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові веб-сайти за лічені хвилини. Зв’яжіться зі своєю аудиторією, захоплюйте потенційних клієнтів і експортуйте їх.