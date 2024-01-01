Альтернативи - LinkedAI

Xelex

xelex.ai

Xelex AI — це постачальник послуг обробки даних, що спеціалізується на створенні та вдосконаленні великих мовних моделей. Нашими клієнтами часто є команда наукових співробітників технологічних компаній, які створюють і вдосконалюють власні моделі або моделі для своїх клієнтів. Вертикалі, в яких ми п...