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Альтернативи - Linear

Trello

Trello

trello.com

Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.

Jira

Jira

atlassian.com

Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.

Height

Height

height.app

Управління проектами для програмних команд. Співпрацюйте швидше завдяки завданням, чату та гнучким робочим процесам. Спринти, етапи, релізи, пріоритети, звіти про помилки, дорожня карта, журнал змін тощо.

LiveVox

LiveVox

livevox.com

Про LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — це перевірена хмарна платформа CCaaS, яка допомагає бізнес-лідерам переосмислити взаємодію з клієнтами та змінити ефективність контакт-центру. Особи, які приймають рішення, використовують LiveVox, щоб покращити взаємодію з клієнтами, підвищити продуктивність аген...

Coretal

Coretal

coretal.co

Допоможіть вам заощадити час, гроші та розчарування за допомогою Coretal. Оптимізуйте свої процеси за допомогою основної платформи управління бізнесом. Coretal - coretal.co - це інноваційна універсальна платформа для ведення вашого бізнесу; включаючи управління проектами, виставлення рахунків, пропо...

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