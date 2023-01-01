WebCatalog
LiiD

LiiD

salestrail.io

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LiiD» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Найкраще рішення для моніторингу дзвінків для мобільних телефонів. Відкрийте для себе ідеальне рішення для відділів продажів, які здійснюють дзвінки через мобільні телефони та WhatsApp, використовуючи при цьому потужну аналітику ефективності

Вебсайт: salestrail.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LiiD». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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