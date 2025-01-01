Альтернативи - Lightcast

Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.
Metaview
metaview.ai
Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.
iMocha
imocha.io
iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow - це платформа для пошуку роботи, яка пропонує безкоштовні інструменти для спрощення процесу пошуку і управління вакансіями.
BetterUp
betterup.com
BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI - це додаток, який генерує персоналізовані запитання для співбесід у реальному часі, спрощуючи процес найму.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
Kahuna
joinkahuna.com
Додаток Kahuna дозволяє продавати підписки на ваші знання, використовуючи штучний інтелект для покращення процесу надання консультацій.
Gem
gem.com
Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.
Hireflow
hireflow.com
Hireflow автоматизує набір персоналу, надсилаючи електронні листи кандидатам і спрощуючи процеси відбору.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
Instahyre
instahyre.com
Instahyre - це платформа для пошуку та найму, яка з'єднує шукачів роботи з компаніями, пропонуючи вакансії в різних сферах.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin - це платформа для управління відносинами з клієнтами, відбору кандидатів та управління людськими ресурсами, що покращує процеси набору та аналізу даних.
Wilco
trywilco.com
Wilco допомагає новим користувачам вивчати продукт через інтерактивні завдання в віртуальній лабораторії, що покращує їхній досвід і підвищує ймовірність продовження підписки.
Harver
harver.com
Harver- це платформа для оцінювання кандидатів, що автоматизує процес найму, пропонуючи різноманітні тести, відеоінтерв'ю та анкетування для зменшення упередженості.
Phenom
phenom.com
Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI - платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям залучати, утримувати працівників та розвивати навички на основі аналітики.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - це інструмент для підбору кадрів з використанням штучного інтелекту, що автоматизує пошук кандидатів та покращує досвід рекрутерів.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.
Censia
censia.com
Censia - платформа для управління талантами з використанням штучного інтелекту, яка допомагає в наборі персоналу та аналізі навичок робочої сили.
Pulsifi
pulsifi.me
Pulsifi – платформа для оцінки талантів, що використовує AI для покращення найму та розвитку співробітників, аналізуючи різноманітні дані про кандидатів.
BrightHire
brighthire.com
BrightHire - платформа для автоматизації відеоінтерв'ю з можливістю транскрипції та аналізу, що допомагає покращити процес найму та зменшити упередженість.
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