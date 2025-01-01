Альтернативи - Lightcast

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow - це платформа для пошуку роботи, яка пропонує безкоштовні інструменти для спрощення процесу пошуку і управління вакансіями.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI - це додаток, який генерує персоналізовані запитання для співбесід у реальному часі, спрощуючи процес найму.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

Додаток Kahuna дозволяє продавати підписки на ваші знання, використовуючи штучний інтелект для покращення процесу надання консультацій.

Gem

Gem

gem.com

Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow автоматизує набір персоналу, надсилаючи електронні листи кандидатам і спрощуючи процеси відбору.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

Instahyre - це платформа для пошуку та найму, яка з'єднує шукачів роботи з компаніями, пропонуючи вакансії в різних сферах.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin - це платформа для управління відносинами з клієнтами, відбору кандидатів та управління людськими ресурсами, що покращує процеси набору та аналізу даних.

Wilco

Wilco

trywilco.com

Wilco допомагає новим користувачам вивчати продукт через інтерактивні завдання в віртуальній лабораторії, що покращує їхній досвід і підвищує ймовірність продовження підписки.

Harver

Harver

harver.com

Harver- це платформа для оцінювання кандидатів, що автоматизує процес найму, пропонуючи різноманітні тести, відеоінтерв'ю та анкетування для зменшення упередженості.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Eightfold AI - платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям залучати, утримувати працівників та розвивати навички на основі аналітики.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher - це інструмент для підбору кадрів з використанням штучного інтелекту, що автоматизує пошук кандидатів та покращує досвід рекрутерів.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.

Censia

Censia

censia.com

Censia - платформа для управління талантами з використанням штучного інтелекту, яка допомагає в наборі персоналу та аналізі навичок робочої сили.

Pulsifi

Pulsifi

pulsifi.me

Pulsifi – платформа для оцінки талантів, що використовує AI для покращення найму та розвитку співробітників, аналізуючи різноманітні дані про кандидатів.

BrightHire

BrightHire

brighthire.com

BrightHire - платформа для автоматизації відеоінтерв'ю з можливістю транскрипції та аналізу, що допомагає покращити процес найму та зменшити упередженість.

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