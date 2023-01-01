Альтернативи - Lexion
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
Evisort
evisort.com
Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у режимі реального часу та автоматизувати життєвий цикл контрактів.