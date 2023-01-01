Lexia® PowerUp Literacy® прискорює підвищення грамотності для учнів 6–12 класів, які ризикують не відповідати стандартам підготовки до коледжу та кар’єри. Доведено, що він у п’ять разів ефективніший, ніж у середній школі, PowerUp дозволяє учням розвиватися протягом кількох років за один навчальний рік.

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