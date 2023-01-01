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Альтернативи - LexCheck

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.

Avvoka

Avvoka

avvoka.com

Avvoka — це інструмент для автоматизації документообігу, переговорів і аналітики, створений для того, щоб допомогти юридичним фірмам, командам внутрішніх юристів і компаніям (будь-якого розміру) складати документи, узгоджувати їх і використовувати дані цього процесу для розробки кращих документів і ...

Catylex

Catylex

catylex.com

Catylex® — це революційне рішення для аналітики контрактів для будь-якого бізнесу, якому потрібно отримувати й оптимізувати дані контрактів. Наш найкращий у своєму класі контрактний штучний інтелект автоматично розпізнає тисячі юридичних і бізнес-концепцій із коробки, що дозволяє легко розпочати роб...

TermScout

TermScout

termscout.com

Відкрийте для себе програмне забезпечення №1 у світі для перевірки контрактів зі штучним інтелектом і отримайте миттєве уявлення за допомогою аналізу контрактів на основі штучного інтелекту на основі ринкових даних. Укладайте угоди швидше за допомогою Certify. Довіряють провідні організації. Заванта...

Legaliser

Legaliser

legaliser.com

Legaliser руйнує сферу аналізу контрактів за допомогою передової технології на базі ШІ. Цей інструмент, призначений як для компаній, так і для окремих професіоналів, спрощує перевірку контрактів, пропонуючи глибоке розуміння сильних і слабких сторін із неперевершеною точністю. Legaliser гарантує, що...

Superlegal

Superlegal

superlegal.ai

Superlegal — це рішення №1 для перегляду контрактів, яке допоможе вам пришвидшити укладення контрактів і швидше укладати угоди. Розпочніть безкоштовну пробну версію сьогодні.

ContractHero

ContractHero

contracthero.com

ContractHero — це найпростіше та найінтуїтивніше хмарне програмне забезпечення для ефективного керування вашими контрактами. Наше захищене програмне забезпечення розміщене в ЄС на серверах, сертифікованих за стандартами ISO27001 та ISO9001, і користується довірою сотень клієнтів, пропонуючи автомати...

Kira Systems

Kira Systems

kirasystems.com

Отримайте доступ до сховищ контрактів, прискоріть і підвищте точність перевірки контрактів, зменшіть ризик помилок, залучайте нових клієнтів і покращуйте цінність, яку ви надаєте своїм клієнтам.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...

Evisort

Evisort

evisort.com

Інтелектуальна платформа керування контрактами Evisort допомагає вам централізовано керувати контрактами, отримувати аналітику контрактів у режимі реального часу та автоматизувати життєвий цикл контрактів.

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