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Альтернативи - Less Annoying CRM

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

Kylas

Kylas

kylas.io

Kylas Sales CRM допомагає зростаючим підприємствам оптимізувати продажі. Він інтуїтивно зрозумілий і має повний набір функцій. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!

Native AI

Native AI

gonative.ai

Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP і AI, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти...

Figpii

Figpii

figpii.com

Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.

Setupad

Setupad

setupad.com

Setupad — одна з найкращих платформ монетизації веб-сайтів для збільшення прибутку від реклами. Чудова підтримка клієнтів і найкращі SSP. Монетизуйте свій трафік разом з нами. Зареєструватися!

LiveVox

LiveVox

livevox.com

Про LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — це перевірена хмарна платформа CCaaS, яка допомагає бізнес-лідерам переосмислити взаємодію з клієнтами та змінити ефективність контакт-центру. Особи, які приймають рішення, використовують LiveVox, щоб покращити взаємодію з клієнтами, підвищити продуктивність аген...

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахт...

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.

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