Альтернативи - Leanplum

monetag

monetag.com

Monetag — це платформа для монетизації настільних комп’ютерів, мобільних веб-аудиторій і аудиторій у додатках, залишкового рекламного ресурсу та соціального трафіку з доступом до рекламодавців у всьому світі та орієнтованих на високий дохід інструментів.