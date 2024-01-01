Альтернативи - LeanDNA

Sprinkle Data

sprinkledata.com

SunnyReports – це інструмент звітності AdWords. Це допоможе вам створювати спеціальні звіти Adwords за лічені секунди. Основні відгуки наших користувачів – «легко та корисно». Ми дбаємо про те, щоб наш інструмент був максимально простим, навіть якщо ми додаємо функції щотижня. Розвитком керують наші...