Альтернативи - Leaderboarded

Skynamo

skynamo.com

Skynamo — це універсальна платформа продажів на місцях для виробників, оптовиків і дистриб’юторів. Нам подобається думати про це як про комплексне рішення для управління продажами на місцях, управління взаємовідносинами з клієнтами та збору замовлень в одному. Skynamo дозволяє вашим відділам продажі...