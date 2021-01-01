Альтернативи - Larapush
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
Sendbird
sendbird.com
Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.
Courier
courier.com
Кур’єр – це найрозумніший спосіб створювати та доставляти сповіщення. Створіть один раз і надішліть на будь-який канал – електронну пошту, Slack, SMS, push тощо – через один API.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
User.com
user.com
User.com — це вдосконалене програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та продажів. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати внутрішні процеси та швидше розвивати свій бізнес.
GoZen
gozen.io
Збільште ваші продажі та дохід у 10 разів завдяки платформі органічного зростання на основі штучного інтелекту. Органічно розвивайте свій бізнес без реклами, створюючи вміст, сприятливий для SEO, створюючи аудиторію, автоматизуючи залучення та продажі.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
UserWise
userwise.io
Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Airship
airship.com
Доставляйте змістовні повідомлення на кожному етапі життєвого циклу клієнта за допомогою платформи Customer Engagement Platform, розробленої для корпоративних брендів. Вивчайте більше.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Truepush
truepush.com
Надсилайте необмежену кількість безкоштовних push-сповіщень і монетизуйте рекламу за допомогою інструменту Truepush. Додайте до свого веб-сайту додатковий канал доходу за допомогою наших рекламних оголошень. Заощаджуйте до 1200 доларів США на місяць, залучаючи користувачів за допомогою інструменту ...
ngrow
ngrow.ai
Збільште рівень утримання за допомогою сповіщень штучного інтелекту. Єдина платформа інтелектуальних сповіщень без SDK.
Knock
knock.app
Інфраструктура сповіщень для розробників. Knock — це гнучка, надійна інфраструктура сповіщень, створена відповідно до ваших потреб.
Leanplum
leanplum.com
Максимізуйте залучення клієнтів, будуючи тривалі й цінні відносини за допомогою оптимізованого багатоканального обміну повідомленнями та оркестровки кампанії.
Upsight
upsight.ai
Upsight об’єднує багатоканальну аналітику, інтегровані маркетингові інструменти та оптимізацію реклами, щоб максимізувати дохід і підвищити ефективність усього портфоліо.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє організаціям радувати клієнтів чудовим багатоканальним досвідом. Він оптимізує розмови в кожній точці взаємодії протягом усього шляху клієнта, об’єднуючи канали зв’язку, програми обміну повідомленнями та чат-боти. Рішення Unifonic об’єдную...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Власні Push-сповіщення для мобільних пристроїв і комп’ютерів для Chrome, Safari та Firefox. Найпростіший спосіб повідомити своїх постійних читачів про новий вміст
Pushify.com
pushify.com
Pushify надає інформаційну панель, за допомогою якої ви можете орієнтуватися на своїх користувачів через різні кордони відповідно до їхніх часових поясів. Тому орієнтуйтеся на користувачів із різних регіонів у той час, коли вони найбільш активні.
Ocamba
ocamba.com
Повний набір корпоративних програм для керування рекламою та Push-повідомленнями
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI — це НАЙШВИДШИЙ спосіб запровадити сповіщення (електронною поштою, у програмі тощо) у вашому продукті. Він поставляється з усіма необхідними інтеграціями під капотом, редакторами візуальних сповіщень і SDK, які дозволяють створювати та інтегрувати нові сповіщення у ваш продукт за ліч...
Nashpush
nashpush.com
Nashpush — це потужна та зручна платформа надсилання push-сповіщень, яка дозволяє компаніям у всьому світі охоплювати, залучати та утримувати свою аудиторію за допомогою своєчасно надсиланих персоналізованих push-повідомлень. Завдяки чудовій архітектурі Nashpush розроблено для масштабування вашого б...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays — це лідируюча на ринку платформа SaaS для самообслуговування, рішення для залучення клієнтів для Push-повідомлень із простою та зручною інтеграцією коду. Чому клієнтам подобається працювати з нами? 🔷PUSH 🔷... Показати більше INED 🔷PWA (прогресивні веб-програми) 🔷НЕАКТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ 🔷С...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic — це повне маркетингове рішення на сайті, яке використовує веб-повідомлення, наміри виходу та рекламні накладки.
indigitall
indigitall.com
indigitall — це міжнародна компанія, яка пропонує послугу SaaS Marketing Automation, яка дозволяє нашим клієнтам надсилати розширені, сегментовані, інтерактивні push-повідомлення на основі місцезнаходження своїй аудиторії. Ми охоплюємо весь життєвий цикл клієнта, активуючи, перетворюючи й утримуючи ...
FoxPush
foxpush.com
Надсилайте миттєві веб-повідомлення своїм передплатникам, коли вони онлайн, де б вони не були – навіть на своїх мобільних! Його легко налаштувати та не вимагає технічних навичок. Надсилайте push-сповіщення своїм користувачам, щоб підвищити вашу взаємодію. Отримайте налаштування за 3 хвилини для комп...
FlareLane
flarelane.com
FlareLane — це високоперсоналізоване маркетингове рішення CRM, яке використовує інтерактивні push-повідомлення для покращення взаємодії з клієнтами. Ми прагнемо побудувати автоматичну, зручну службу push-сповіщень світового рівня на основі подій, яка покращує утримання клієнтів і прибуток. Дізнайтес...
Catapush
catapush.com
Catapush — це платформа мобільного обміну повідомленнями SaaS (push і in-app), розроблена, щоб допомогти фінансовим службам, комунальним службам і великим підприємствам обробляти зв’язок із клієнтами. Більш надійна, відстежувана та безпечна, ніж будь-яка інша доступна альтернатива, забезпечує значне...
WonderPush
wonderpush.com
Сповіщення та спливаючі вікна від 1 євро/місяць для Інтернету та мобільних пристроїв. WonderPush — це найшвидша платформа, яка пропонує push-повідомлення та спливаючі вікна для iOS, Android і веб-сайтів. Наше потужне рішення, яке легко налаштувати, дозволяє тисячам розробників і маркетологів надсила...
Subscribers
subscribers.com
Пропустіть довгий рядок електронної скриньки з повідомленнями, надісланими безпосередньо відвідувачам вашого сайту, навіть після того, як вони залишили ваш сайт. Підписники — це дуже ефективний інструмент для повторного залучення відвідувачів вашого веб-сайту та стимулювання покупок за допомогою ціл...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad — це найпростіший спосіб додавати push-сповіщення на веб-сайти та веб-програми. Доставляє мільйони веб-повідомлень щодня. Pushpad — це професійне рішення для розробників веб-додатків і веб-сайтів будь-якого розміру, які хочуть надсилати push-сповіщення.
Noviclick
noviclick.com
Noviclick — це онлайн-рекламна платформа, на якій можна створювати рекламні кампанії. Наші типи джерел: push-трафік, push-трафік на сторінці та popunder-трафік. Найважливішими принципами в цьому є: ✅ Прозорість ✅ Зручна та швидка інформаційна панель із розширеними параметрами націлювання ✅ Практично...
Notix
notix.co
NOTIX — це багатофункціональний веб-сервіс і служба push-сповіщень у програмі для залучення аудиторії, утримання користувачів і монетизації. Підтримувані платформи: Android, веб-демонстрація: доступна за запитом Посібник користувача: https://help.notix.co/en/ Що ви можете робити з Notix? - Повторне ...
Feedify
feedify.net
Feedify надає компактну інформаційну панель, з якої можна автоматизовано керувати інструментами залучення клієнтів. Feedify дозволяє створювати сповіщення, спливаючі повідомлення, опитування, інструменти зворотного зв’язку (до та після продажу), які можна звузити за допомогою географічного розташува...
AutomateWoo
automatewoo.com
Потужна автоматизація маркетингу для вашого магазину WooCommerce. Залучайте й утримуйте клієнтів за допомогою автоматизованого маркетингу, який виконує важку роботу за вас. AutomateWoo має інструменти, необхідні для розвитку вашого магазину та заробітку більше.
AdOperator
adoperator.com
AdOperator надає рекламні послуги для афілійованих маркетологів, рекламних агентств і прямих рекламодавців, щоб залучити активність користувачів, створити нову аудиторію та збільшити конверсію на мобільних і настільних пристроях. Наші основні push-повідомлення щодо рекламного ресурсу та нативна рекл...
NotifyVisitors
notifyvisitors.com
Збільште дохід і прискоріть зростання бізнесу за допомогою програмних засобів автоматизації маркетингу NotifyVisitors, таких як маркетинг електронною поштою та SMS-маркетинг.
PushPushGo
pushpushgo.com
Повторно залучайте користувачів за допомогою push-сповіщень в Інтернеті та на мобільних пристроях. Перевірте безкоштовне багатофункціональне рішення, сумісне з GDPR.
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush — це постачальник послуг push-сповіщень, який допомагає компаніям підвищити залучення клієнтів за допомогою веб-push-сповіщень. Завдяки таким функціям, як сегментація, автоматичне надсилання повідомлень, персоналізовані сповіщення та звітування в реальному часі, SmartPush дозволяє компанія...
MagicBell
magicbell.com
MagicBell — це гнучка скринька вхідних повідомлень для Інтернету, мобільних пристроїв і програм, яку можна розгорнути протягом дня, заощаджуючи сотні годин ручного кодування та складного впровадження — усе під вашим брендом. На відміну від інших систем сповіщень, MagicBell дізнається про вподобання ...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh — це найкраща мобільна платформа для залучення клієнтів для успішних людей. Це полегшує багатоканальний обмін повідомленнями, дозволяючи маркетологам і менеджерам із продуктів надсилати push-повідомлення, повідомлення в програмі, електронну пошту, SMS і WhatsApp з однієї платформи. Сплануй...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає спростити процес зростання електронної комерції, допомагаючи вам дізнатися, як збільшити постійну цінність клієнта. Щоб досягти цього, Segmentify пропонує низку функцій, зокрема рішення для персоналізації, як-от рекомендації, залучення,...
Gravitec
gravitec.net
Привіт! Ласкаво просимо до Gravitec.net! Сервіс push-повідомлень, орієнтований на автоматизацію та персоналізацію. Ми віримо, що турбота про клієнтів принесе вам тільки користь! Тому ми робимо все можливе, щоб ваші читачі залишалися задоволеними. Налаштуйте щоденні та щотижневі дайджести, які містят...
Kumulos
kumulos.com
За допомогою Kumulos маркетингові команди можуть швидко створювати персоналізовані подорожі, які подобаються користувачам, стимулюючи залучення мобільних додатків і створюючи гучних прихильників бренду на все життя. Ми повертаємо вашу команду на керівне місце, надаючи їй усі потужні маркетингові інс...
PushEngage
pushengage.com
Ласкаво просимо до PushEngage, вашого головного партнера для розкриття повного потенціалу push-сповіщень в Інтернеті та програмах! У PushEngage ми надаємо таким компаніям, як ваша, можливість залучати, повторно залучати та утримувати клієнтів за допомогою цільових і персоналізованих push-повідомлень...
Engagespot
engagespot.co
Zapier для сповіщень. Engagespot допомагає розробникам створювати багатоканальні сповіщення про продукт за допомогою єдиного API. З Engagespot ви можете: * Інтегруйте кілька каналів сповіщень, таких як електронна пошта, In-App, SMS, Push, WhatsApp, Slack тощо, у свій продукт за лічені хвилини. * В...
Atomic.io
atomic.io
Забезпечте наступне покоління клієнтського досвіду прямо у своїй програмі. Atomic.io — це ваш вбудований у програму інструмент залучення клієнтів, який дозволяє швидко надсилати клієнтам гіперперсоналізовані, ефективні повідомлення у вашому найбезпечнішому каналі — у вашій програмі. З коефіцієнтом ч...