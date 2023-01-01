Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kustomer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Розвивайтеся з найвищою оцінкою CRM для обслуговування клієнтів. Забезпечте уніфіковану взаємодію з клієнтами, яка є швидшою, багатшою та доступною там, де ваші клієнти хочуть її в електронній пошті, телефоні, чаті, соціальних додатках і програмах для обміну повідомленнями.

Вебсайт: kustomer.com

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