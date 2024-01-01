Альтернативи - Kukarella

Otter

Otter

otter.ai

Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...

VEED

VEED

veed.io

Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Найреалістичніше та універсальне мовленнєве програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Eleven пропонує найпереконливіші, багаті та реалістичні голоси творцям і видавцям, які шукають найкращі інструменти для оповідання.

Speechify

Speechify

speechify.com

Читайте розумніше, а не складніше. Переглядайте документи, статті, PDF-файли, електронну пошту — будь-що, що ви читаєте — за допомогою нашого провідного пристрою для читання тексту в мовлення.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.

D-ID

D-ID

d-id.com

Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

СТВОРЮЙТЕ ЧУВЛЮЧІ ВІДЕО В 10 РАЗІВ ШВИДШЕ З ШІ Зустрічайте HeyGen — найкращу платформу створення відео зі штучним інтелектом для вашої команди.

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання...

Descript

Descript

descript.com

Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера

Krisp

Krisp

krisp.ai

Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.

FakeYou

FakeYou

fakeyou.com

Музика зі штучним інтелектом, перетворення тексту в мову, перетворення голосу в голос. Створюйте аудіо або відео ваших улюблених персонажів, які говорять що завгодно, за допомогою технології Deep Fake від FakeYou.

Notta

Notta

notta.ai

Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

Легко створюйте озвучення за допомогою реалістичного синтезу мовлення. Не витрачайте час на запис голосу, виправлення помилок і синхронізацію зображення зі звуком. Просто введіть або завантажте свій сценарій, виберіть один із наших понад 500 голосів і отримайте аудіо чи відео професійного звучання...

Fliki

Fliki

fliki.ai

Створюйте відео зі сценаріїв або дописів у блозі, використовуючи реалістичні голоси за 2 хвилини!

Wavel AI

Wavel AI

wavel.ai

Wavel пропонує найкращі голосові рішення для перетворення тексту в мовлення для відео та локалізації. Наші голоси природні, чіткі та точні, а наша платформа проста у використанні.

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.

Jammable

Jammable

jammable.com

Створюйте обкладинки штучного інтелекту зі своїми улюбленими голосами! Платформа №1 для створення високоякісних обкладинок AI за лічені секунди!

PlayHT

PlayHT

play.ht

Генератор тексту в голос на основі AI. Створюйте реалістичне аудіо з тексту в мову (TTS) за допомогою нашого онлайн-генератора AI Voice Generator і найкращих синтетичних голосів. Миттєво перетворюйте текст на мовлення з природним звучанням і завантажуйте його як аудіофайли MP3 та WAV.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

Перетворення тексту в мовлення через штучний інтелект людини. Проголосували як найкращий генератор штучного голосу ОНЛАЙН. Найреалістичніший AI Text To Speech онлайн для відео про продажі, освітніх відео, подкастів

dupdub

dupdub

dupdub.com

DupDub — це найкращий онлайн-генератор голосу зі штучним інтелектом для створення реалістичних голосів з тексту в мовлення. Миттєво перетворіть понад 400 людських голосів за допомогою нашого засобу зміни/конвертування голосу вже сьогодні!

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Онлайн-технологія синтезу мовлення перетворює текст на природні штучні голоси. Ви можете завантажити свої голоси в аудіоформатах MP3, WAV. У нас понад 1000 голосів ШІ 130 мовами по всьому світу.

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання

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