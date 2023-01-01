Прості інструменти для вашого бізнесу в Кенії. Ми спрощуємо для вашого бізнесу прийом цифрових платежів, одночасно надаючи доступ до кредитів та інших бізнес-інструментів.

Вебсайт: kopokopo.co.ke

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