Альтернативи - Kommunity

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Групи – це місце для спілкування про спільні інтереси з певними людьми. Ви можете створити групу для чого завгодно — сімейного возз’єднання, спортивної команди після роботи чи книжкового клубу.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet — це платформа для організації, пошуку та відвідування групових заходів. Якщо ви бажаєте познайомитися з людьми у вашому районі та знайти нових друзів, вам тут місце.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

Програмне забезпечення, розроблене для підтримки ваших організацій, рухів і кампаній.

Thonest

Thonest

thonest.com

СТВОРЮЙТЕ ЗАцікавлюючі ДИСКУСІЇ НАВКОЛО ВАШОГО ПРОДУКТУ АБО ПОСЛУГИ Найкраща платформа для динамічних обговорень продуктів і програмного забезпечення. Розпочинайте розмови, діліться ідеями та бездоганно співпрацюйте.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit — це SaaS-платформа на базі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збі...

Peatix

Peatix

peatix.com

Розвивайте свої спільноти за допомогою Груп, рекламуйте та керуйте своїми подіями за допомогою надійних інструментів Peatix в Інтернеті та додатку. Просто, прозоро, низькі комісії. Підтримка, орієнтована на клієнта.

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