Альтернативи - Knotch
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ри...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Serpstat
serpstat.com
Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.
Anyword
anyword.com
Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
StoryChief
storychief.io
StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
Shakespeare
shakespeare.ai
Отримайте найкраще у світі програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом і розгорніть копію світового рівня для свого веб-сайту, соціальних мереж, звітів, блогу, тексту оголошень, електронних листів тощо
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
Contently
contently.com
Рішення для контент-маркетингу з найвищим рейтингом: експертна контент-стратегія, корпоративна контент-маркетингова платформа та глобальна мережа розробників контенту.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідним постачальником послуг мережі доставки контенту (CDN) для доставки медіа та програмного забезпечення, а також хмарних рішень безпеки.
Readable
readable.com
Readable — це найкращий інструмент читабельності. Оптимізуйте свою чіткість і наблизите аудиторію.
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate provides comprehensive cross-platform reporting software paired with expert white-glove data & Business Intelligence support. We help businesses, marketing teams, and agencies reach the full insight potential of their Advertising, Sales, Email, CRM, Web, and Analytics data. The solut...
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame by MNTN enables every organization to compete in our video-first world by transforming the way original video gets created. Our Global Video Hub™ platform maximizes the ROI of video content by unlocking data-driven video that is efficiently created for every platform, campaign objective, ...
GetSocial
getsocial.io
80% of shares are made through copy-paste, messaging apps, and email. GetSocial solves this by offering a unique blend of social widgets for 30+ networks to increase your organic social traffic, detailed analytics about sharing activity, including dark social, tools to automate publishing and a revo...
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony's content marketing workflow helps your team build highly detailed content marketing briefs 50-80% faster than the manual process that most teams use. We help you quickly analyze search intent, competitor keyword and topic profiles, document outlines, user questions, authoritative so...
Epilocal
epilocal.com
Epilocal provides data connectors and automation tools that enable businesses to scale and automate their content operations at an affordable price.
Pressboard
pressboardmedia.com
Award-winning tools for content creators. You create incredible content, our tools do the rest. Pressboard gives you reporting that's just as powerful as your content. Go from content launch to sharing live reports in minutes, instead of days. Pressboard Studio brings together your most important da...
NPAW
npaw.com
NPAW is proud to present its Suite of analytics solution. A powerful, intuitive, and real-time video and application analytics platform that is set to revolutionize the video intelligence industry, allowing OTTs, Telcos, Media Companies and Broadcasters to translate billions of data points into acti...
Web CEO
webceo.com
WebCEO is a next-gen Internet Marketing platform that provides you with 23 powerful tools for keyword research, rank tracking, domain analysis, SEO audits, internal link analysis and backlink tracking, social media management, paid search management, competitor research and more. Web CEO's white-lab...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope is the best-in-class SEO content optimization platform that drives search traffic. Our streamlined tools simplify SEO writing so you create first-rate content that ranks. Our text editor is easy to use, share, and teach. In addition to our first-class text editor, we provide: -- AI-powere...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надісланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі...
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — це не просто штучний інтелект. Наші спеціально розроблені рішення для видавців поєднують досвід і технології, щоб надавати продукти, які оптимізують бізнес-дані, надають статистичні дані та оптимізують дохід. Наш основний продукт поєднує в собі інноваційні методи бізнес-аналітики, генерув...
Momently
momently.com
Створюйте спеціальні звіти для фірмових або спонсорованих кампаній за лічені секунди. Використовуйте аналітику вмісту та API, щоб залучати своїх читачів, надаючи відповідний вміст.
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
DISQO
disqo.com
DISQO — це платформа CX для розуміння кожного клієнта. Підприємства довіряють DISQO приймати кращі рішення для кожного клієнта, точки взаємодії та результату. Продукти DISQO для вимірювання реклами, відгуків клієнтів і доступу до аудиторії створені за допомогою мільйонів споживачів на найбільшій у г...
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — це платформа, яка допоможе вам контролювати кожен аспект вашої присутності в Інтернеті. Завдяки зручній платформі, яка не дасть вам заплутатися серед 15 різних інструментів керування, ми спрощуємо ваші завдання. Щоб дати вам повну картину вашої роботи, UrbiQuest об’єднує всю відповідну і...
Revuze
revuze.it
Revuze є лідером у сфері генеративного аналізу штучного інтелекту для онлайн-оглядів, що революціонізує світ споживчої думки. Завдяки багаторічному досвіду використання навчання LLM Revuze розкриває повний потенціал інформації від перевірених покупців із багатьох джерел електронної комерції. Наші пе...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — це аналітична платформа, створена для контенту та розроблена з переконанням, що найуспішнішими є компанії з найкращим контентом. Однак перемогти у світі цифрового контенту нелегко. Вам потрібно створити петлі зворотного зв’язку та прислухатися, хоча й до даних, до того, що вам говорить ау...
Conductor
conductor.com
Conductor — провідна у світі платформа для SEO та органічного маркетингу. Корпоративна платформа SEO та контент-маркетингу від Conductor розроблена, щоб допомогти брендам забезпечити технічну оптимізацію веб-сайтів для рейтингу в пошукових системах, покращити існуючі сторінки та створити новий вміст...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer — це комплексна аналітична платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій у цифровий маркетинг. Наша платформа дозволяє компаніям будь-якого розміру переглядати всю свою статистику про соціальні, пошукові, платні та веб-продукцію на єдиній,...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel – це платформа аналізу контенту, яка допомагає видавцям і медіакомпаніям зрозуміти свій трафік, читачів і передплатників. Платформа Marfeel допомагає видавцям побудувати синергію та узгодити команди за допомогою обґрунтованих рішень, щоб розкрити весь потенціал свого вмісту та аудиторії. У ш...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показує точний вміст, який потрібно створити, щоб підвищити рейтинг першої сторінки та досягти результатів. Ще ніколи не було так просто створювати рейтинговий вміст за допомогою коротких рекомендацій щодо оптимізації пошукових систем для будь-якої теми.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...
Dreamdata
dreamdata.io
Маркетинг B2B, пов’язаний із конвеєром і прибутком Dreamdata автоматично витягує, очищає та спрощує ваші B2B дані про вихід на ринок, щоб забезпечити повну прозорість щодо того, що сприяє вашому доходу.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Comscore
comscore.com
Comscore — це надійна валюта для планування, транзакцій і оцінки медіа на різних платформах.
Matomo
matomo.org
Не пошкодьте свою репутацію за допомогою Google Analytics. Matomo — це етична альтернатива, де ви не будете жертвувати конфіденційністю чи скомпрометувати свій сайт.
Pepper Content
peppercontent.io
Збільште свій дохід за допомогою контент-маркетингу Pepper CMP допомагає командам маркетингу створювати ідеї, створювати та розповсюджувати вміст швидко та в масштабах за допомогою генеративного штучного інтелекту та нашої мережі експертів.
Paperflite
paperflite.com
Керуйте, організовуйте та розповсюджуйте свої маркетингові матеріали, відстежуйте їх ефективність і залучення в режимі реального часу за допомогою Paperflite.