Альтернативи - Kizen

CustomerGauge

customergauge.com

Програмне забезпечення Account Experience автоматично збирає та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою р...