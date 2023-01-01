Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kiddle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Kiddle.co — це веб-пошукова система та онлайн-енциклопедія, яка наголошує на безпеці для дітей.

Вебсайт: kiddle.co

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