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Kiddle

Kiddle

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Вебсайт: kiddle.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kiddle.co — це веб-пошукова система та онлайн-енциклопедія, яка наголошує на безпеці для дітей.

Вебсайт: kiddle.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kiddle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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