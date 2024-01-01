Альтернативи - Kapiche

GooseAI

goose.ai

GooseAI — це повністю керована NLP-як-сервіс, яка надається через API. У цьому відношенні його можна порівняти з OpenAI. І навіть більше, він повністю сумісний з API завершення OpenAI! Наш найсучасніший вибір мовних моделей на основі GPT і безкомпромісна швидкість дадуть вам швидкий старт під час п...