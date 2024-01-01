Альтернативи - Just-Eat.ch
Zomato
zomato.com
Найбільша в Індії служба доставки їжі, харчування та пошуку ресторанів. Краща їжа для більшої кількості людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats – це американська онлайн-платформа для замовлення та доставки їжі, запущена компанією Uber у 2014 році та розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. — американська служба доставки готової їжі на замовлення, заснована в 2013 році студентами Стенфорда Тоні Сю, Стенлі Тангом, Енді Фангом і Еваном Муром. Компанія DoorDash, яку підтримує Y Combinator, є однією з кількох технологічних компаній, які використовують логістичні послуги, щоб ...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. – це американська онлайн- і мобільна платформа замовлення готової їжі та доставки, яка з’єднує відвідувачів із місцевими ресторанами. Компанія розташована в Чикаго, штат Іллінойс, і була заснована в 2004 році. Станом на 2019 рік у компанії було 19,9 мільйона активних користувачів і 115 ...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
харчування. Ми отримуємо це. У кожного з нас є свої улюблені. З Deliveroo доставляйте улюблені місцеві ресторани та страви на винос прямо до дверей. Все є в меню. Від популярних у країні мереж, таких як KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King і Subway, до місцевих ресторанів і ваших улюблених страв на ...
OpenTable
opentable.com
Робіть онлайн-бронювання, читайте відгуки відвідувачів про ресторани та заробляйте бали на безкоштовне харчування. OpenTable — це мережа онлайн-бронювання ресторанів високої кухні в реальному часі.
Postmates
postmates.com
Postmates – це американська компанія, яка пропонує місцеву доставку страв, приготованих у ресторанах, та інших товарів. Станом на лютий 2019 року Postmates працює в 2940 містах США. Послуга покладається на програми для мобільних телефонів і їх можливості глобальної системи позиціонування, щоб відпов...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.
Caviar
trycaviar.com
Доставка та винос із найкращих місцевих ресторанів. Сніданок, обід, вечеря та багато іншого з безпечною доставкою до ваших дверей. Тепер пропонуємо самовивіз і безконтактну доставку.
Seamless
seamless.com
Seamless — це просто найпростіший спосіб замовити їжу з доставкою або на винос. Що б у вас не було в настрої, де б ви не були в настрої, ви це отримаєте. Ні меню, ні телефонних дзвінків, ні повторень. Seamless є частиною портфоліо брендів Grubhub Inc.
Slice
slicelife.com
Slice – це найпростіший спосіб замовити улюблену місцеву піцу. Ми об’єднуємо мільйони любителів піци з тисячами піцерій по всій країні.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Замовляйте їжу на винос онлайн у більш ніж 2300 місцевих ресторанах у Just Eat. Отримайте піцу, суші та багато іншого з доставкою до ваших дверей!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка додому з найкращих ресторанів поруч з Just Eat, новою назвою Allo Resto! Замовити зараз!
ChowNow
chownow.com
ChowNow — це система онлайн-замовлень без комісії та додаток для замовлення їжі, який допомагає ресторанам нагодувати своїх голодних клієнтів.
Fresho
fresho.com
Fresho — це провідне програмне забезпечення для онлайн-замовлень для оптових постачальників продуктів харчування та закладів. Використовуйте Fresho, щоб зробити замовлення їжі оптом простим і без стресу.
Allset
allsetnow.com
Оллсет – це ринок, що з’єднує місцеві закусочні та кав’ярні з місцевими закусочними, які готують на винос. Він надає ресторанам найкращі у своєму класі рішення для онлайн-замовлень і винагород за лояльність, щоб залучати й утримувати нових клієнтів без сплати високих комісій. Клієнти використовують ...
Tycode
tycode.tech
Tycode дає вам змогу революціонізувати свій харчовий бізнес. Тепер ваші клієнти можуть не лише робити замовлення з будь-якого місця, будь то столик, готельний номер чи будь-де у вашому приміщенні, але й можуть оплачувати вам онлайн, робити одночасні замовлення та користуватися різними іншими унікаль...
EasyOrder
easyorderapp.com
Представляємо EasyOrder — ваше універсальне багатоканальне рішення для замовлення та маркетингу для успіху ресторану! Розкрийте весь потенціал свого ресторанного бізнесу за допомогою EasyOrder, комплексної платформи, створеної для залучення нових клієнтів, утримання лояльних відвідувачів і збільшенн...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood був розроблений таким чином, щоб бути зручним для користувача, з інтуїтивно зрозумілими меню та зрозумілими параметрами, які легко зрозуміти як власникам ресторанів, так і клієнтам. Це дозволяє клієнтам налаштовувати свої замовлення, додавати особливі запити та з легкістю здійснювати пла...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Рекламуйте свій ресторан на спеціальному веб-сайті
Foodiv
foodiv.com
Foodiv надає систему онлайн-замовлення їжі, створену найкращими інженерами галузі. Це допомагає інтегрувати систему замовлення їжі для ресторанів за лічені хвилини. Ми також надаємо меню з QR-кодом, клієнтський мобільний додаток для безконтактного замовлення та зручний досвід замовлення разом із цік...
Owner.com
owner.com
Owner.com — це універсальна платформа, яку незалежні ресторани використовують для підтримки своєї цифрової присутності. Він надає незалежним ресторанам технологічні та маркетингові надздібності таких великих брендів, як Domino's, Chick Fil-A та SweetGreen. Платформа може керувати всім: від веб-сайті...
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp — це американська платформа мобільних замовлень і мобільних платежів, створена стартапом SCVNGR із Бостона, штат Массачусетс. 25 липня 2018 року було оголошено про придбання LevelUp за 390 мільйонів доларів США Grubhub, онлайн-платформою доставки їжі.