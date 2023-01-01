Альтернативи - JourneyTrack.io

Retainly

retainly.app

Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви зможете залучити своїх клієнтів і побудувати міцніші та довготривалі відносини.