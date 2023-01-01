WebCatalog
Josie

Josie

josielabs.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Josie» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Пошук роботи. Спрощено. Зустрічайте Джозі, вашого особистого партнера з пошуку роботи. Отримуйте персоналізовані рекомендації про роботу 💼 та створюйте резюме 📝, супровідні листи ✉️ та посібники для співбесід 👥, щоб ваші заявки на роботу були готові за лічені секунди, а не години.

Вебсайт: josielabs.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Josie». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

CoverDoc.ai

CoverDoc.ai

coverdoc.ai

Jobcopy

Jobcopy

jobcopy.io

Coverler

Coverler

coverler.com

Resume360

Resume360

resume360.co

Upwork Cover Letter

Upwork Cover Letter

upworkcoverletter.com

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Hirezon

Hirezon

hirezon.com

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Interview Prep AI

Interview Prep AI

interviewprep-ai.com

UnscrambleWord

UnscrambleWord

unscrambleword.org

DishGen

DishGen

dishgen.com

Job Today

Job Today

jobtoday.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності