Jitta аналізує фундаментальні показники акцій і справедливу вартість на основі принципу інвестування вартості Воррена Баффета.

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