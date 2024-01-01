Альтернативи - Jiga

Revv

revv.so

Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сц...