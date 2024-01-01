Альтернативи - Jet Admin

ScaleXP

scalexp.com

ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркети...