Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Javelo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Переосмисліть моніторинг ваших команд! Javelo допомагає вам оцифрувати та структурувати ваші HR-процеси, розвинути міцну культуру зворотного зв’язку для створення відданих команд.

Вебсайт: javelo.io

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