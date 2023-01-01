Від старовинних суперкарів до сучасних реактивних винищувачів, Jalopnik одержимий культом автомобілів і всього, що вас рухає – танків, мотоциклів і літаків.

Вебсайт: jalopnik.com

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