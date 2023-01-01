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Альтернативи - Ironclad

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts — це багатофункціональна платформа CLM, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.

Contractify

Contractify

contractify.io

Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.

Juro

Juro

juro.com

Допоможіть своїй команді за допомогою Juro — комплексного програмного забезпечення для автоматизації контрактів, яке спрощує створення, виконання та керування юридичними контрактами.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable an...

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Precisely — це програмне забезпечення для керування життєвим циклом контрактів, яке допомагає юридичним відділам зосередитися на справді важливій роботі. Завдяки автоматизованому складанню контрактів, робочим процесам затвердження, електронним підписам, інтелектуальному архівуванню та моніторингу Pr...

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion — це надзвичайно проста платформа для керування контрактами, яка допомагає кожній команді швидше робити більше бізнесу, спрощуючи та централізуючи процес укладання контрактів у системі, яка працює так, як ви. Керуйте всіма наскрізними операціями з укладання угод з однієї централізованої інфор...

Zuva

Zuva

zuva.ai

Контрактує AI, який надзвичайно простий у використанні. Легко додайте розвідку про контракти до своїх робочих процесів і програм.

Dealsign

Dealsign

dealsign.ai

Dealsign допомагає компаніям швидше укладати угоди та легко керувати контрактами завдяки кращій взаємодії протягом усього життєвого циклу контракту.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.

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